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Posted 29 января, 04:54

Published 29 января, 04:54

Modified 29 января, 05:06

Updated 29 января, 05:06

Бастрыкин проверит тюменский ЖК, где четыре года обещают построить школу

Бастрыкин проверит тюменский ЖК, где четыре года обещают построить школу

29 января 2025, 04:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Глава Следственного комитета разберется с задержкой строительства школы в ЖК Тюмени. Жильцы с 2020 года вынуждены возить детей в образовательные учреждения в других районах города.

Жильцы ЖК «Озерный Парк» отправили Александру Бастрыкину коллективное обращение с жалобой на застройщика. Многоэтажки сдали в 2020 году и стали заселять. Но школа в микрорайоне так и не появилась, хотя застройщик ООО «СЗ „Пик-Тура“ обещал обеспечить владельцев жилья социальной инфраструктурой.

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Проблема уже попадала в СМИ, шли бурные обсуждения в соцсетях, а тюменские следователи проводили процессуальную проверку. Но с тех пор школа так и не появилась.

«Местные жители вынуждены доставлять своих детей в учебные заведения в отдаленных районах. До настоящего времени проектно-сметная документация не разработана, работы по возведению объектов не начаты. Председатель СКР поручил доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — рассказали в информцентре ведомства.
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На этот раз исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Областное правительство пообещало, что еще четыре большие школы откроются в текущем году в Тюмени и районе. Всего в эксплуатацию введут 13 социальных объектов.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Строительство#Следственный комитет#Школа#Александр Бастрыкин
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