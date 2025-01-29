Бастрыкин проверит тюменский ЖК, где четыре года обещают построить школу

Жильцы ЖК «Озерный Парк» отправили Александру Бастрыкину коллективное обращение с жалобой на застройщика. Многоэтажки сдали в 2020 году и стали заселять. Но школа в микрорайоне так и не появилась, хотя застройщик ООО «СЗ „Пик-Тура“ обещал обеспечить владельцев жилья социальной инфраструктурой.