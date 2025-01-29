Бастрыкин проверит тюменский ЖК, где четыре года обещают построить школу

Posted 29 января, 04:54
Published 29 января, 04:54
Modified 29 января, 05:06
Updated 29 января, 05:06
Жильцы ЖК «Озерный Парк» отправили Александру Бастрыкину коллективное обращение с жалобой на застройщика. Многоэтажки сдали в 2020 году и стали заселять. Но школа в микрорайоне так и не появилась, хотя застройщик ООО «СЗ „Пик-Тура“ обещал обеспечить владельцев жилья социальной инфраструктурой.
Проблема уже попадала в СМИ, шли бурные обсуждения в соцсетях, а тюменские следователи проводили процессуальную проверку. Но с тех пор школа так и не появилась.
«Местные жители вынуждены доставлять своих детей в учебные заведения в отдаленных районах. До настоящего времени проектно-сметная документация не разработана, работы по возведению объектов не начаты. Председатель СКР поручил доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — рассказали в информцентре ведомства.
На этот раз исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.
Областное правительство пообещало, что еще четыре большие школы откроются в текущем году в Тюмени и районе. Всего в эксплуатацию введут 13 социальных объектов.