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Posted 28 января, 11:18

Published 28 января, 11:18

Modified 28 января, 11:25

Updated 28 января, 11:25

Возможное минирование? Из-за угрозы в Тюмени эвакуировали одну из школ

Возможное минирование? Из-за угрозы в Тюмени эвакуировали одну из школ

28 января 2025, 11:18
Фото: 1MI.
В Тюмени из-за угроз о возможном минировании полностью эвакуировали всю школу №70. Анонимные угрозы начали поступать с утра, об этом сразу рассказали родителям в чатах.

После поступивших угроз просьбы не приводить детей начали приходить родителям, чьи дети учатся во вторую смену. Учащихся первой смены вывели практически сразу после поступления угроз. Тех, кто все же дошел, эвакуировали к Дзюдо-центру.

При этом представители МЧС сообщили о том, что на выезд не отправляли группу, поскольку сообщений о минировании к ним не поступало.

Так или иначе, уроки в школе были отменены на остаток дня, а на место все же выехали представители правоохранительных органов. По их сообщениям, в ходе осмотра школы, взрывных устройств обнаружено не было.

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Ранее сообщалось о том, что учителей в Тюмени заставляют устанавливать приложение для определения беспилотников.

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