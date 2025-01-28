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Posted 28 января, 17:02

Published 28 января, 17:02

Modified 28 января, 17:04

Updated 28 января, 17:04

В Тюменской области стало больше миллиардеров

В Тюменской области стало больше миллиардеров

28 января 2025, 17:02
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменские налогоплательщики подали декларации, согласно которым их доход существенно увеличился. Выяснилось, что среди тюменцев появились миллионеры и миллиардеры.

Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области предоставило отчет, согласно которому в регионе стало больше миллиардеров.

По данным УФНС по Тюменской области, в 2021 году декларации с доходом более 1 млрд рублей подали 4 человека, в 2022 году — 3 человека. А в 2023 году таких налогоплательщиков стало 7. Такие данные приведены по состоянию на 1 августа 2024 года.

Исходя из утвержденной формы отчетности, данные о месте и административном округе Тюмени, где проживают миллионеры и миллиардеры региональной столицы, не распространяются.

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Известно, что год назад счастливыми обладателями одного миллиарда рублей стала тюменская семья Семеновых. Выиграть большой приз им удалось в новогодней лотерее.

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