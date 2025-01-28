В Тюменской области стало больше миллиардеров

По данным УФНС по Тюменской области, в 2021 году декларации с доходом более 1 млрд рублей подали 4 человека, в 2022 году — 3 человека. А в 2023 году таких налогоплательщиков стало 7. Такие данные приведены по состоянию на 1 августа 2024 года.