В тюменском селе открыли самую большую школу на месте деревянной

Posted 28 января, 04:04
Published 28 января, 04:04
Modified 28 января, 04:21
Updated 28 января, 04:21
Губернатор Александр Моор рассказал о школьном новоселье в своем блоге. С помощью телемоста глава региона пообщался с учителями, учениками и даже родителями школьников.
«Начала работу средняя школа в селе Казанском. Ребята уже успели все посмотреть, рассказали, что им очень понравились учебные классы, кабинет робототехники и спортивный зал. Педагоги довольны современным оборудованием», — написал губернатор.
Он отметил, что эта школа стала самой большой в программе замены деревянных школьных зданий. За 10 лет современные школы открылись более чем в 20 отдаленных поселениях области в рамках этого проекта. Только за 2024 год открыли две новые школы.
До конца 2025 года в Тюмени и районе достроят еще 4 большие школы. Каждая сможет принять более 1000 учеников за смену.