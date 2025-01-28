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Posted 28 января, 04:04

Published 28 января, 04:04

Modified 28 января, 04:21

Updated 28 января, 04:21

В тюменском селе открыли самую большую школу на месте деревянной

В тюменском селе открыли самую большую школу на месте деревянной

28 января 2025, 04:04
Фото: Телеграм-канал Александра Моора.
Сюжет
Строительство
Современную школу построили в Вагайском районе на месте деревянного здания. Она стала самой большой в рамках областной программы.

Губернатор Александр Моор рассказал о школьном новоселье в своем блоге. С помощью телемоста глава региона пообщался с учителями, учениками и даже родителями школьников.

«Начала работу средняя школа в селе Казанском. Ребята уже успели все посмотреть, рассказали, что им очень понравились учебные классы, кабинет робототехники и спортивный зал. Педагоги довольны современным оборудованием», — написал губернатор.
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Он отметил, что эта школа стала самой большой в программе замены деревянных школьных зданий. За 10 лет современные школы открылись более чем в 20 отдаленных поселениях области в рамках этого проекта. Только за 2024 год открыли две новые школы.

До конца 2025 года в Тюмени и районе достроят еще 4 большие школы. Каждая сможет принять более 1000 учеников за смену.

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#Марина Коржина#Общество#Строительство#Тюменская область#Образование#Школа#Александр Моор
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