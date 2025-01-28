В Тюмени введут гибкие тарифы на платные парковки

Posted 28 января, 04:41
Published 28 января, 04:41
Modified 28 января, 04:43
Updated 28 января, 04:43
Врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев объяснил, что тарифы привяжут к заполняемости парковок. Каждую будут регулярно проверять на наличие машин и менять тарифную сетку. Верхнюю планку цены установили на уровне 75 рублей в час, а начальный размер платы определят по итогам мониторинга.
«Если заполняемость превысит 85%, стоимость парковки будет рассчитываться по специальной формуле или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку. Предлагаемая гибкая тарифная политика должна обеспечить наибольший социально-экономический эффект для транспортной системы и общества в целом», — пояснил Киселев РБК Тюмень.
Каждый месяц кураторы парковок будут подсчитывать как часто тюменцы пользовались конкретной площадкой и сколько на ней оставалось свободных мест. На основе этих данных тариф будут уменьшать или увеличивать.
Проект пока на согласовании у областных властей. Когда новая система оплаты начнет действовать, пока не уточняется.
В 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени вырастет. В конце 2024 года их было четыре тысячи, а в текущем году станет более пяти тысяч. Стоимость одного часа составит от 25 до 75 рублей.