nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 04:41

Published 28 января, 04:41

Modified 28 января, 04:43

Updated 28 января, 04:43

В Тюмени введут гибкие тарифы на платные парковки

В Тюмени введут гибкие тарифы на платные парковки

28 января 2025, 04:41
Фото: 1MI.
Городские власти прорабатывают новый порядок работы платных парковок. Тюменцам пообещали гибкую систему оплаты.

Врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев объяснил, что тарифы привяжут к заполняемости парковок. Каждую будут регулярно проверять на наличие машин и менять тарифную сетку. Верхнюю планку цены установили на уровне 75 рублей в час, а начальный размер платы определят по итогам мониторинга.

«Если заполняемость превысит 85%, стоимость парковки будет рассчитываться по специальной формуле или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку. Предлагаемая гибкая тарифная политика должна обеспечить наибольший социально-экономический эффект для транспортной системы и общества в целом», — пояснил Киселев РБК Тюмень.
Гармония или хаос: что будет с Тюменью, если убрать платные парковки
Узнать подробнее

Каждый месяц кураторы парковок будут подсчитывать как часто тюменцы пользовались конкретной площадкой и сколько на ней оставалось свободных мест. На основе этих данных тариф будут уменьшать или увеличивать.

Проект пока на согласовании у областных властей. Когда новая система оплаты начнет действовать, пока не уточняется.

В 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени вырастет. В конце 2024 года их было четыре тысячи, а в текущем году станет более пяти тысяч. Стоимость одного часа составит от 25 до 75 рублей.

Читайте также:
Миллионы рублей на обслуживание платных парковок потратят в ТюмениВласти Тюмени рассказали, какие парковки станут платными в этом годуТюменские власти заработали на платных парковках более 100 миллионов рублей
#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Тарифы#Платные парковки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика