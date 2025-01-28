В Тюмени внезапно заработал YouTube, но не у всех

Posted 28 января, 11:06
Published 28 января, 11:06
Modified 28 января, 12:20
Updated 28 января, 12:20
Во вторник, 28 января, некоторые жители Тюмени обнаружили, что могут без ограничений смотреть видео на YouTube. Правда, доступ к популярному видеохостингу открылся не у всех. Но многим больше не приходится прятать свой IP-адрес, чтобы насладиться любимым влогом или поискать смешные ролики.
Но и тут не обошлось без перекосов: некоторым тюменцам хостинг до сих пор недоступен, а другим его никогда и не блокировали. Оказалось, доступность роликов в заграничном хранилище зависит от провайдера.
«У нас заработал только после того, как мы сменили провайдера интернета», «На МТС заработал, на Билайне не работал. Если я выхожу из дома, а у меня Мегафон, — не работает. Только дома теперь смотрю», «У МТС не работает», «На дом.ру все плохо», «От Теле2 домашний интернет, никаких проблем не было и нет», — поделились тюменцы.
«За все время, у меня только один вечер YouTube плохо работал, в остальное время замедления не ощутил. Даже специально видео в 8к включал. А вот на телефоне, даже в 144р не работает, с самого начала замедления», — рассказал один из читателей «Нашему Городу».
Напомним, в сентябре провайдеры в России, в том числе в Тюменской области, объявили войну замедлению YouTube. Они опирались на то, что никаких законов о блокировке ресурса не было. В Госдуме сервис решили замедлить из-за нарушений законодательства РФ.