nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 11:06

Published 28 января, 11:06

Modified 28 января, 12:20

Updated 28 января, 12:20

В Тюмени внезапно заработал YouTube, но не у всех

В Тюмени внезапно заработал YouTube, но не у всех

28 января 2025, 11:06
Фото: 1MI.
Тюменцы массово сообщили о доступности роликов на видеохостинге безо всяких ухищрений, типа сервиса VPN.

Во вторник, 28 января, некоторые жители Тюмени обнаружили, что могут без ограничений смотреть видео на YouTube. Правда, доступ к популярному видеохостингу открылся не у всех. Но многим больше не приходится прятать свой IP-адрес, чтобы насладиться любимым влогом или поискать смешные ролики.

Но и тут не обошлось без перекосов: некоторым тюменцам хостинг до сих пор недоступен, а другим его никогда и не блокировали. Оказалось, доступность роликов в заграничном хранилище зависит от провайдера.

Без него не пустят на ОГЭ: что надо знать школьникам Тюмени об итоговом собеседовании
Узнать подробнее
«У нас заработал только после того, как мы сменили провайдера интернета», «На МТС заработал, на Билайне не работал. Если я выхожу из дома, а у меня Мегафон, — не работает. Только дома теперь смотрю», «У МТС не работает», «На дом.ру все плохо», «От Теле2 домашний интернет, никаких проблем не было и нет», — поделились тюменцы.
«За все время, у меня только один вечер YouTube плохо работал, в остальное время замедления не ощутил. Даже специально видео в 8к включал. А вот на телефоне, даже в 144р не работает, с самого начала замедления», — рассказал один из читателей «Нашему Городу».
Тарифы падают, нервы сдают: почему Тюмень может остаться без таксистов?
Узнать подробнее

Напомним, в сентябре провайдеры в России, в том числе в Тюменской области, объявили войну замедлению YouTube. Они опирались на то, что никаких законов о блокировке ресурса не было. В Госдуме сервис решили замедлить из-за нарушений законодательства РФ.

Читайте также:
Тюмень в зимних очередях: катки, горки и термы — почему везде занято?Тест — рождественские тайны! Сможешь ли ты ответить на все вопросы о Рождестве?Тюменка лишилась 50 тысяч рублей, нажав на одну кнопку в Telegram
#Марина Коржина#Общество#Технологии#Тюменская область#Интернет#Развлечения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика