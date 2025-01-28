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Posted 28 января, 05:13

Published 28 января, 05:13

Modified 28 января, 05:16

Updated 28 января, 05:16

В Тюмени приглашают пластического хирурга на зарплату в миллион рублей

В Тюмени приглашают пластического хирурга на зарплату в миллион рублей

28 января 2025, 05:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Медицинский центр в Тюмени готов предложить зарплату до миллиона рублей пластическому хирургу с действующим сертификатом.

На фоне дефицита терапевтов и травматологов в Тюменской области ищут специалиста по пластической хирургии. Один из медцентров в областной столице предлагает кандидатам зарплату от 60 тыс. до 1 млн рублей.

«Обязанности: консультирование пациентов по профилю, проведение пластических операций, послеоперационное ведение пациентов. 60 000 — 1 000 000 рублей за месяц, на руки», — говорится в объявлении, а портале hh.ru.
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Учреждение заинтересовано только в готовых профессионалах: действующий сертификат и опыт работы 3-6 лет обязательны. В ответ руководство центра готово пойти на уступки по графику работы, этот вопрос обещают решить во время собеседования.

Ранее аналитики заявили, что гонка зарплат среди тюменских работодателей закончена. Теперь компании будут заманивать к себе кадры с помощью бонусов в виде бесплатных обедов и развоза.

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#Марина Коржина#Тюмень#Медицина#Врачи#Работа#Вакансии
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