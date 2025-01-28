nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 15:11

Published 28 января, 15:11

Modified 28 января, 15:13

Updated 28 января, 15:13

В Тюмени из горящей многоэтажки по улице Олимпийской спасли людей

В Тюмени из горящей многоэтажки по улице Олимпийской спасли людей

28 января 2025, 15:11
Фото: 1MI.
В Тюмени произошло возгорание многоэтажного дома по улице Олимпийской. Спасателям удалось спасти порядка 14 человек.

В Тюмени ликвидировали пожар, который произошел в многоквартирном девятиэтажном жилом доме по улице Олимпийской. Подробности передает региональная пресс-служба МЧС.

Ведомство сообщает, что о возгорании стало известно в шестом часу вечера. Прибывшие огнеборцы потушили пожар на шестом этаже на площади 15 квадратных метров в одной из квартир.

Из зоны опасности спасатели эвакуировали десять человек, еще четверо были выведены из задымления. Благодаря оперативной и слаженной работе бригады МЧС, удалось избежать пострадавших.

Предстоит установить причину возгорания.

Тюменский депутат предрекла песне «Сигма Бой» успех скандальной группы «Тату»
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что во время пожара в собственном доме погибла жительница Аромашевского района Тюменской области. Предстоит установить причину возгорания.

Читайте также:
В Тюмени подростки чуть не сожгли подъезд новостройкиОчереди, пожары и жуткие аварии: как тюменцы провели новогодние праздники?В тюменской деревне на пожаре погиб человек
#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Новости тюмени#Пожар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика