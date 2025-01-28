В Тюмени из горящей многоэтажки по улице Олимпийской спасли людей

Posted 28 января, 15:11
Published 28 января, 15:11
Modified 28 января, 15:13
Updated 28 января, 15:13
В Тюмени ликвидировали пожар, который произошел в многоквартирном девятиэтажном жилом доме по улице Олимпийской. Подробности передает региональная пресс-служба МЧС.
Ведомство сообщает, что о возгорании стало известно в шестом часу вечера. Прибывшие огнеборцы потушили пожар на шестом этаже на площади 15 квадратных метров в одной из квартир.
Из зоны опасности спасатели эвакуировали десять человек, еще четверо были выведены из задымления. Благодаря оперативной и слаженной работе бригады МЧС, удалось избежать пострадавших.
Предстоит установить причину возгорания.
Ранее стало известно, что во время пожара в собственном доме погибла жительница Аромашевского района Тюменской области. Предстоит установить причину возгорания.