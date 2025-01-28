nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 02:54

Published 28 января, 02:54

Modified 28 января, 02:57

Updated 28 января, 02:57

В Тюмени достроят еще 4 большие школы в 2025 году

В Тюмени достроят еще 4 большие школы в 2025 году

28 января 2025, 02:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Еще четыре большие школы откроются в текущем году в Тюмени и районе. Всего в эксплуатацию введут 13 социальных объектов.
«В ближайших планах у нас долгожданная школа в поселке Московском. Школа на 1100 мест уникальна тем, что в нее входит пристроенный детский сад. В ближайшие дни мы ее введем», — рассказал врио главы ГУС ТО Валерий Киселев.
Законно ли это? Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах
Узнать подробнее

Еще три школы достроят к концу 2025 года: в мкр. Березняковский в Тюмени, поселке Винзили и селе Мальково Тюменского района. В каждой будет по 1101 месту, а общая вместимость этих объектов — почти 4,5 тыс. мест.

В середине декабря в тюменском микрорайоне Мелиораторов открыли школу на 1101 место. Здание строили с 2023 года. школу оснастили современным оборудованием, пятью спортзалами, местом для занятия самбо, научной площадкой для изучения физики и астрономии.

Читайте также:
В тюменском микрорайоне открыли новую школуФедеральная компания взяла в аренду половину нового холодильного склада в ТюмениРади КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Строительство#Образование#Школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика