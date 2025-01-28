В Тюмени достроят еще 4 большие школы в 2025 году

Posted 28 января, 02:54
Published 28 января, 02:54
Modified 28 января, 02:57
Updated 28 января, 02:57
«В ближайших планах у нас долгожданная школа в поселке Московском. Школа на 1100 мест уникальна тем, что в нее входит пристроенный детский сад. В ближайшие дни мы ее введем», — рассказал врио главы ГУС ТО Валерий Киселев.
Еще три школы достроят к концу 2025 года: в мкр. Березняковский в Тюмени, поселке Винзили и селе Мальково Тюменского района. В каждой будет по 1101 месту, а общая вместимость этих объектов — почти 4,5 тыс. мест.
В середине декабря в тюменском микрорайоне Мелиораторов открыли школу на 1101 место. Здание строили с 2023 года. школу оснастили современным оборудованием, пятью спортзалами, местом для занятия самбо, научной площадкой для изучения физики и астрономии.