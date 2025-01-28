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Posted 28 января, 08:43

Published 28 января, 08:43

Modified 28 января, 08:49

Updated 28 января, 08:49

В ГД прокомментировали идею Гладкова не допускать в вузы критиков спецоперации

28 января 2025, 08:43
Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко оценила заявление главы Белгородской области, что молодежь, обладающая «неправильными» взглядами на действия ВС РФ в ходе специальной военной операции, не должна быть принята в высшие учебные заведения.

Харченко отметила, что действующее законодательство не накладывает ограничения на абитуриентов при подаче заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения, даже если у них есть судимость. Это обусловлено тем, что образование является «одним из ключевых средств профилактики преступности».

Ридус» пишет, что нельзя лишать молодежь шанса получать образование в государственных учебных заведениях. Если ребенок вырос в неблагоприятной обстановке и у него искаженное восприятие мира, образовательное учреждение может изменить эту ситуацию. Нет чужих детей, и нельзя отказывать в помощи даже тем, кто ошибся, считает она.

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