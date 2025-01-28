В ГД прокомментировали идею Гладкова не допускать в вузы критиков спецоперации

“Ридус» пишет, что нельзя лишать молодежь шанса получать образование в государственных учебных заведениях. Если ребенок вырос в неблагоприятной обстановке и у него искаженное восприятие мира, образовательное учреждение может изменить эту ситуацию. Нет чужих детей, и нельзя отказывать в помощи даже тем, кто ошибся, считает она.