В ГД прокомментировали идею Гладкова не допускать в вузы критиков спецоперации

Posted 28 января, 08:43
Published 28 января, 08:43
Modified 28 января, 08:49
Updated 28 января, 08:49
Харченко отметила, что действующее законодательство не накладывает ограничения на абитуриентов при подаче заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения, даже если у них есть судимость. Это обусловлено тем, что образование является «одним из ключевых средств профилактики преступности».
“Ридус» пишет, что нельзя лишать молодежь шанса получать образование в государственных учебных заведениях. Если ребенок вырос в неблагоприятной обстановке и у него искаженное восприятие мира, образовательное учреждение может изменить эту ситуацию. Нет чужих детей, и нельзя отказывать в помощи даже тем, кто ошибся, считает она.