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Posted 28 января, 11:59

Published 28 января, 11:59

Modified 28 января, 12:06

Updated 28 января, 12:06

Тобольский школьник спас от верной гибели женщину в Тайланде

Удостоен медали. Тобольский школьник спас от верной гибели женщину в Тайланде

28 января 2025, 11:59
Фото: Изображение Midjourney.

Тобольский школьник спас от верной гибели женщину в Тайланде

В Тобольске шестикласснику Егору Федькушеву вручили медаль «За мужественный поступок». Отдыхая с семьей в Тайланде, мальчик спас от утопления одну из туристок, хотя она уже успела смириться с тем, что утонет.

Как рассказали представители спортивной школы, где мальчик занимается дзюдо, Егор отдыхал с семьей в Тайланде и был на одном из пляжей, как вдруг заметил в воде ногу, как оказалось это была туристка, которая уже почти утонула и потеряла ориентацию в пространстве. Мальчик же смог схватить женщину за руку и вытащить ее на берег. После того, как пострадавшая пришла в себя, она рассказала, что плавала со спасательным кругом, но из-за волн его выбило из-под нее, из-за чего женщина начала тонуть.

За проявленную храбрость и спасение человеческой жизни, Егору вручили медаль «За мужественный поступок».

Фото: Вслух.ру
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Ранее сообщалось о том, что трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте.

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