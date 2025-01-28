Удостоен медали. Тобольский школьник спас от верной гибели женщину в Тайланде

Как рассказали представители спортивной школы, где мальчик занимается дзюдо, Егор отдыхал с семьей в Тайланде и был на одном из пляжей, как вдруг заметил в воде ногу, как оказалось это была туристка, которая уже почти утонула и потеряла ориентацию в пространстве. Мальчик же смог схватить женщину за руку и вытащить ее на берег. После того, как пострадавшая пришла в себя, она рассказала, что плавала со спасательным кругом, но из-за волн его выбило из-под нее, из-за чего женщина начала тонуть.