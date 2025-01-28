Тюменцы усомнились в объективности рейтинга по условиям жизни

Однако многие считают, что дела в регионе хуже, чем пытаются представить авторы исследования. Некоторые признали Тюмень очень приятным для жизни городом, а вот область нет. Другие недовольны и столицей региона. Тюменцам не нравится выросшее число мигрантов на улицах, состояние дорог, уборка улиц, нехваткой специалистов в разных сферах.