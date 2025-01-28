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Posted 28 января, 07:01

Published 28 января, 07:01

Modified 28 января, 07:03

Updated 28 января, 07:03

Тюменцы усомнились в объективности рейтинга по условиям жизни

Тюменцы усомнились в объективности рейтинга по условиям жизни

28 января 2025, 07:01
Фото: 1MI.
Жители Тюменской области с недоверием отнеслись к итогам сравнения условий для жизни в регионах РФ. Тюменцы считают, что их область незаслуженно заняла такое высокое место.

Накануне были опубликованы итоги исследования регионов по условиям для жизни. Тюменская область заняла четвертую строчку рейтинга после обеих столиц и Татарстана.

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Однако многие считают, что дела в регионе хуже, чем пытаются представить авторы исследования. Некоторые признали Тюмень очень приятным для жизни городом, а вот область нет. Другие недовольны и столицей региона. Тюменцам не нравится выросшее число мигрантов на улицах, состояние дорог, уборка улиц, нехваткой специалистов в разных сферах.

«Ну, как всегда. Иностранцы правят городом: азербайджанцы, таджики, армяне. Зарплаты низкие, в школах не хватает учителей, уровень жизни упал. Не пишите ерунду!» — возмутился один из местных жителей и с ним согласились даже те, кто не стал оставлять собственный комментарий, — поддержали лайками.
«Кто присудил эти места? А у местных спрашивали?», «Низкие цены, доступное жилье, асфальт без ухабов, в подъездах не воняет… Может, страной ошиблись?» — предположили некоторые интернет-пользователи.
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Нашлись и те, кто готов уехать в другой регион, потому что недоволен ситуацией в Тюмени и области.

«Чушь какая! Зимой вечно грязь по колено, летом песок не убирают, после каждого дождя такая же грязь. Разметки на дорогах почти нигде не видно. Подумываю о том, чтобы сменить место жительства», — призналась одна из тюменок.

Напомним, аналитики поставили Тюменскую область на 51-е место в рейтинге благополучия регионов по уровню преступности. Самые безопасные субъекты РФ оказались в первой половине списка, а вот Тюменская область — во второй. В регионе зарегистрировано более 148 преступлений на 10 тыс. жителей в 2024 году.

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