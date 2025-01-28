Тюменцы усомнились в объективности рейтинга по условиям жизни

Posted 28 января, 07:01
Published 28 января, 07:01
Modified 28 января, 07:03
Updated 28 января, 07:03
Накануне были опубликованы итоги исследования регионов по условиям для жизни. Тюменская область заняла четвертую строчку рейтинга после обеих столиц и Татарстана.
Однако многие считают, что дела в регионе хуже, чем пытаются представить авторы исследования. Некоторые признали Тюмень очень приятным для жизни городом, а вот область нет. Другие недовольны и столицей региона. Тюменцам не нравится выросшее число мигрантов на улицах, состояние дорог, уборка улиц, нехваткой специалистов в разных сферах.
«Ну, как всегда. Иностранцы правят городом: азербайджанцы, таджики, армяне. Зарплаты низкие, в школах не хватает учителей, уровень жизни упал. Не пишите ерунду!» — возмутился один из местных жителей и с ним согласились даже те, кто не стал оставлять собственный комментарий, — поддержали лайками.
«Кто присудил эти места? А у местных спрашивали?», «Низкие цены, доступное жилье, асфальт без ухабов, в подъездах не воняет… Может, страной ошиблись?» — предположили некоторые интернет-пользователи.
Нашлись и те, кто готов уехать в другой регион, потому что недоволен ситуацией в Тюмени и области.
«Чушь какая! Зимой вечно грязь по колено, летом песок не убирают, после каждого дождя такая же грязь. Разметки на дорогах почти нигде не видно. Подумываю о том, чтобы сменить место жительства», — призналась одна из тюменок.
Напомним, аналитики поставили Тюменскую область на 51-е место в рейтинге благополучия регионов по уровню преступности. Самые безопасные субъекты РФ оказались в первой половине списка, а вот Тюменская область — во второй. В регионе зарегистрировано более 148 преступлений на 10 тыс. жителей в 2024 году.