Тюменцам предложат более 100 рабочих мест на первой ярмарке вакансий

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, только за последний месяц опубликованы 14 297 вакансий в Тюменской области. Больше всего кадры нужны в розничной торговле — 1687 вакансий, строительстве и производстве — 1525, в сфере информационных технологий — 769, медицине и фармацевтике — 738.