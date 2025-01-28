Тюменцам предложат более 100 рабочих мест на первой ярмарке вакансий

Posted 28 января, 08:45
Published 28 января, 08:45
Modified 28 января, 09:25
Updated 28 января, 09:25
Первая в текущем году ярмарка для трудоустройства жителей Тюмени пройдет в областной столице 30 января. Организаторы получили заявки от крупнейших промышленных и нефтегазовых компаний региона, в том числе «Тюменского электромеханического завода», «РН-Уватнефтегаз», «ГМС Нефтемаша», «Тюменских моторостроителей».
«Работодателями заявлено свыше 110 вакансий: стропальщик, помощник бурильщика, электромонтер, оператор по добыче нефти и газа, инженер, геолог и другие. Мероприятие состоится 30 января в Тюмени по адресу: ул. Республики, 204 В, к3. Начало в 11:00», — рассказали в информационном центре правительства области.
Всего за год планируется провести более 160 ярмарок вакансий.
По данным сервиса по поиску работы hh.ru, только за последний месяц опубликованы 14 297 вакансий в Тюменской области. Больше всего кадры нужны в розничной торговле — 1687 вакансий, строительстве и производстве — 1525, в сфере информационных технологий — 769, медицине и фармацевтике — 738.
Самые большие зарплаты предлагают инженеру АСУ — 219-267 тыс. рублей в месяц, машинисту бурильной установки — 210-219 тыс. рублей, водителям грузовиков -145-145 тыс. рублей, региональному представителю компании-производителя инструментов — от 150 тыс. рублей. Часто на рабочих специальностях предлагается работать вахтовым методом, таких вакансий за месяц открыто 1979. На полный рабочий день требуется 9354 работников, 595 вакансий предложены для удаленщиков.
Напомним, в рейтинге самых востребованных вакансий оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, администраторы и водители. Такую работу тюменцы хотят больше всего.