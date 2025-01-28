Тюменскую школу эвакуировали из-за угроз, а их охранникам выдадут огнестрел и броню

Posted 28 января, 12:43
Published 28 января, 12:43
Modified 28 января, 12:45
Updated 28 января, 12:45
В Тюмени из-за угрозы возможного теракта была эвакуирована школа №70. Как сообщило руководство учебного заведения, угрозы начали поступать еще с утра, поэтому всех родителей попросили забрать детей, поскольку занятий проводить не будут. Также учителя сообщили родителям, что детям ко второй смене тоже можно не приводить.
На место выехали сотрудники полиции, в ходе осмотра объекта, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
Охранники школ в Тюмени получат в распоряжение огнестрел и бронежилеты. Об этом сообщил во время пресс-конференции областной заместитель начальника Росгвардии Сергей Кушпелев. Получат оружие охранники согласно новому федеральному закону для обеспечения безопасности в учебных заведениях.
Сообщается, что все охранники будут проходить экзамены на профпригодность, место проведения экзаменов обсудят на координационном совете 3 февраля. Также уточняется, что под новые требования попадают все частные охранные предприятия.
В Тюмени вновь подорожал бензин. Марка АИ-95 дошла до отметки 60 рублей. Самая низкая цена на ИА-95 зафиксирована в Ишиме — 58,84 рубля за литр. Дороже всего — в Тобольске — почти 61 рубль. Подросли в январе и другие виды топлива — АИ-92 подорожал в областной столице с 54,05 до 54,41 рубля, АИ-98 — с 80,42 до 80,50, дизтопливо выросло в цене на 18 копеек — с 70,63 до 70,81 рубля.
При этом эксперты отмечают, что ожидать снижения цен на топливо в ближайший год не стоит, и это как минимум. Общая тенденция подходит к тому, что топливо подорожает и к лету. Примерно на 10%.
Городские власти прорабатывают новый порядок работы платных парковок. Сообщается, что каждую парковку привяжут к фактору заполняемости, от него и будет формироваться цена за стоянку. Если заполняемость превысит 85%, стоимость парковки будет рассчитываться по специальной формуле или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку. Верхняя планка оплаты сейчас стоит на 75 рублях за один час. Эта сумма будет меняться, поскольку каждый месяц чиновники будут оценивать заполняемость и востребованность парковки.
В Тюмени внезапно заработал хостинг Ютуб. Некоторые жители города начали сообщать о том, что теперь видео они могут смотреть без ограничений. Однако, подтвердить этот факт смогли далеко не все. Некоторым тюменцам хостинг до сих пор недоступен, а другим его никогда и не блокировали. Оказалось, доступность роликов в заграничном хранилище зависит от провайдера.
Некоторые вообще не испытывали проблем со времен начала замедления и могут смотреть ролики в 4 и даже 8к разрешении. А некоторым наоборот, приходится терпеть качество в 144 пикселя.