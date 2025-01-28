Тюменскую школу эвакуировали из-за угроз, а их охранникам выдадут огнестрел и броню

Городские власти прорабатывают новый порядок работы платных парковок. Сообщается, что каждую парковку привяжут к фактору заполняемости, от него и будет формироваться цена за стоянку. Если заполняемость превысит 85%, стоимость парковки будет рассчитываться по специальной формуле или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку. Верхняя планка оплаты сейчас стоит на 75 рублях за один час. Эта сумма будет меняться, поскольку каждый месяц чиновники будут оценивать заполняемость и востребованность парковки.