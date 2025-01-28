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Posted 28 января, 14:38

Published 28 января, 14:38

Modified 28 января, 14:40

Updated 28 января, 14:40

Тюменский депутат Горячева объяснила феномен напугавшей Европу песни «Сигма Бой»

Тюменский депутат предрекла песне «Сигма Бой» успех скандальной группы «Тату»

28 января 2025, 14:38
Фото: Личная страница ВКонтакте Ксении Горячевой.

Тюменский депутат Горячева объяснила феномен напугавшей Европу песни «Сигма Бой»

За скандально известную песню «Сигма Бой» заступилась депутат Госдумы от партии «Новые люди» уроженка Тюмени Ксения Горячева. С ее слов, трек незаслуженно попал под критику.

Уроженка Тюменской области, депутат Государственной думы Ксения Горячева высказала свое отношение к популярному детскому треку «Сигма Бой», который хотят запретить в Европе. Об этом она написала в своем телеграм-канале «Горячева ДЕЛО говорит».

Тюменка считает трек культурным феноменом, так как она смог покорить весь мир. Это привело к тому, что Европарламент, опасаясь влияния русской культуры на немецких детей, захотел запретить песню.

«Конечно, люди будут противиться тому, что русская молодая группа, девчонки 12-13 лет, более 40 млн прослушиваний за очень короткий срок, что весь TikTok взрывается от того, что все повторяют этот танец, перепевают песню», — сообщила Горячева.

Депутат настаивает, что юных исполнительниц необходимо поддерживать, а не критиковать, так как свое поведение дети копируют со взрослых артистов. С ее слов, 12-летняя Мария Янковская и 11-летняя Betsy смогли повторить успех группы «Тату».

«Со времен „Тату“ у нас вообще не было такого, чтобы так залетел русский трек, чтобы почти весь мир под него танцевал и чтобы это были дети», — отметила она.
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Ранее мы писали, что Ксения Горячева анонсировала премию «Залет Года», в которой будут отмечены глупые и нелепые инициативы.

#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Депутаты#Ксения Горячева#Сигма Бой
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