Тюменский депутат предрекла песне «Сигма Бой» успех скандальной группы «Тату»

Депутат настаивает, что юных исполнительниц необходимо поддерживать, а не критиковать, так как свое поведение дети копируют со взрослых артистов. С ее слов, 12-летняя Мария Янковская и 11-летняя Betsy смогли повторить успех группы «Тату».