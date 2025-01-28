Тюменский депутат предрекла песне «Сигма Бой» успех скандальной группы «Тату»

Posted 28 января, 14:38
Published 28 января, 14:38
Modified 28 января, 14:40
Updated 28 января, 14:40
Уроженка Тюменской области, депутат Государственной думы Ксения Горячева высказала свое отношение к популярному детскому треку «Сигма Бой», который хотят запретить в Европе. Об этом она написала в своем телеграм-канале «Горячева ДЕЛО говорит».
Тюменка считает трек культурным феноменом, так как она смог покорить весь мир. Это привело к тому, что Европарламент, опасаясь влияния русской культуры на немецких детей, захотел запретить песню.
«Конечно, люди будут противиться тому, что русская молодая группа, девчонки 12-13 лет, более 40 млн прослушиваний за очень короткий срок, что весь TikTok взрывается от того, что все повторяют этот танец, перепевают песню», — сообщила Горячева.
Депутат настаивает, что юных исполнительниц необходимо поддерживать, а не критиковать, так как свое поведение дети копируют со взрослых артистов. С ее слов, 12-летняя Мария Янковская и 11-летняя Betsy смогли повторить успех группы «Тату».
«Со времен „Тату“ у нас вообще не было такого, чтобы так залетел русский трек, чтобы почти весь мир под него танцевал и чтобы это были дети», — отметила она.
Ранее мы писали, что Ксения Горячева анонсировала премию «Залет Года», в которой будут отмечены глупые и нелепые инициативы.