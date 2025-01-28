Тюменские магазины пытались травить тюменцев опасной едой

Более 1 000 кг импортной продукции, а также порядка 8 515 кг пищевой продукции из 996 партий, которые находились в обороте, было изъято по результатам проверок. Ведомство отмечает, что основную массу бракованной продукции составили немаркированные товары, в других случаях проблемы были из-за микробиологических характеристик, удельного веса товара и содержания нитратов.