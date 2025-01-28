Тюменские магазины пытались травить тюменцев опасной едой

Posted 28 января, 12:39
Published 28 января, 12:39
Modified 28 января, 12:41
Updated 28 января, 12:41
За прошедший 2024 год Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило более 800 объектов, которые занимаются реализацией пищевой продукции. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно результатам проведенных проверок, из 13 965 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья на наличие микробиологических показателей, не соответствовало гигиеническим нормативам 542 образца.
Более 1 000 кг импортной продукции, а также порядка 8 515 кг пищевой продукции из 996 партий, которые находились в обороте, было изъято по результатам проверок. Ведомство отмечает, что основную массу бракованной продукции составили немаркированные товары, в других случаях проблемы были из-за микробиологических характеристик, удельного веса товара и содержания нитратов.
Ранее мы писали, что на тюменском убойном пункте было обнаружено более 3,9 тонн опасного мяса, которое хранилось вместе с мертвыми насекомыми.