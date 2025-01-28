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Posted 28 января, 12:39

Published 28 января, 12:39

Modified 28 января, 12:41

Updated 28 января, 12:41

Тюменские магазины пытались травить тюменцев опасной едой

Тюменские магазины пытались травить тюменцев опасной едой

28 января 2025, 12:39
Фото: 1MI.
По результатам проведенной проверки, сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области сняли из оборота более 8 500 килограммов пищевой продукции. В ведомстве пояснили, что в изъятию привели санитарно-химические показатели.

За прошедший 2024 год Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило более 800 объектов, которые занимаются реализацией пищевой продукции. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам проведенных проверок, из 13 965 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья на наличие микробиологических показателей, не соответствовало гигиеническим нормативам 542 образца.

Более 1 000 кг импортной продукции, а также порядка 8 515 кг пищевой продукции из 996 партий, которые находились в обороте, было изъято по результатам проверок. Ведомство отмечает, что основную массу бракованной продукции составили немаркированные товары, в других случаях проблемы были из-за микробиологических характеристик, удельного веса товара и содержания нитратов.

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Ранее мы писали, что на тюменском убойном пункте было обнаружено более 3,9 тонн опасного мяса, которое хранилось вместе с мертвыми насекомыми.

 

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#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Проверка#Роспотребнадзор
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