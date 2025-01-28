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Posted 28 января, 11:03

Published 28 января, 11:03

Modified 28 января, 11:12

Updated 28 января, 11:12

Студенты — медики в Тюмени в этом месяце останутся без стипендии

Сегодня без оплаты. Студенты — медики в Тюмени в этом месяце останутся без стипендии

28 января 2025, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.

Студенты — медики в Тюмени в этом месяце останутся без стипендии

В Тюмени студенты Медицинского университета остались без стипендии за этот месяц. Деньги не придут всем, и льготникам с бюджетниками, так и тем, кому положены материальные выплаты по потере кормильца.

Как сообщили представители ВУЗа, все дело в нехватке федерального финансирования, университет просто не успела получить средства и сформировать бюджет. Задержка, при этом, ожидаемая. Выплатить деньги должны сразу, как только средства поступят на счет университета. Крайний срок, по словам представителей медуниверситета — 5 февраля.

Отметим, что без денег остались не только бюджетники, но и льготники, которые получают повышенную стипендию. Например, дети-сироты.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени к концу недели потеплеет до +1 и пойдет дождь.

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