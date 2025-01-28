Сегодня без оплаты. Студенты — медики в Тюмени в этом месяце останутся без стипендии

Студенты — медики в Тюмени в этом месяце останутся без стипендии

В Тюмени студенты Медицинского университета остались без стипендии за этот месяц. Деньги не придут всем, и льготникам с бюджетниками, так и тем, кому положены материальные выплаты по потере кормильца.