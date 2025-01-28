Сегодня без оплаты. Студенты — медики в Тюмени в этом месяце останутся без стипендии

Posted 28 января, 11:03
Published 28 января, 11:03
Modified 28 января, 11:12
Updated 28 января, 11:12
Как сообщили представители ВУЗа, все дело в нехватке федерального финансирования, университет просто не успела получить средства и сформировать бюджет. Задержка, при этом, ожидаемая. Выплатить деньги должны сразу, как только средства поступят на счет университета. Крайний срок, по словам представителей медуниверситета — 5 февраля.
Отметим, что без денег остались не только бюджетники, но и льготники, которые получают повышенную стипендию. Например, дети-сироты.