С легким паром! Жители Тюменской области стали чаще строить бани

Posted 28 января, 11:31
Published 28 января, 11:31
Modified 28 января, 11:33
Updated 28 января, 11:33
В январе наступившего года в Тюмени вырос спрос на строительство бань по сравнению с декабрем прошлого года. Обычно в это время года цены на стройматериалы из древесины ниже, а мастера снижают стоимость услуг из-за более низкой загруженности.
Большинство респондентов, а именно 88 процентов, предпочитают русскую баню. В январе 2025 года тюменцы стали на 36 процентов чаще искать подрядчиков для строительства русских бань по сравнению с декабрем прошлого года.
За прошедший месяц жители нашего региона стали в шесть раз чаще заказывать такие сибирские бани (они возводятся из сибирских пород дерева: кедра, лиственницы и сосны).
За месяц на 25 процентов вырос спрос на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество объявлений от профессиональных печников увеличилось на 9 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году стоимость частных домов выросла на 6,8% — до 7,8 миллиона рублей. Число предложений о продаже коттеджей увеличилось на 24%.