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Posted 28 января, 11:31

Published 28 января, 11:31

Modified 28 января, 11:33

Updated 28 января, 11:33

Тюменцы стали чаще строить бани

С легким паром! Жители Тюменской области стали чаще строить бани

28 января 2025, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцы стали чаще строить бани

Сюжет
Строительство
По информации сервиса «Авито Услуги», в Тюменской области зафиксирован рост спроса на строительство некоторых видов бань.

В январе наступившего года в Тюмени вырос спрос на строительство бань по сравнению с декабрем прошлого года. Обычно в это время года цены на стройматериалы из древесины ниже, а мастера снижают стоимость услуг из-за более низкой загруженности.

Большинство респондентов, а именно 88 процентов, предпочитают русскую баню. В январе 2025 года тюменцы стали на 36 процентов чаще искать подрядчиков для строительства русских бань по сравнению с декабрем прошлого года.

За прошедший месяц жители нашего региона стали в шесть раз чаще заказывать такие сибирские бани (они возводятся из сибирских пород дерева: кедра, лиственницы и сосны).

За месяц на 25 процентов вырос спрос на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество объявлений от профессиональных печников увеличилось на 9 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году стоимость частных домов выросла на 6,8% — до 7,8 миллиона рублей. Число предложений о продаже коттеджей увеличилось на 24%.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Бани#Сибирские бани#Русская баня
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