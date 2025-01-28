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Posted 28 января, 02:07

Published 28 января, 02:07

Modified 28 января, 02:14

Updated 28 января, 02:14

Поплакать и плотно поесть — как народный календарь советует провести 28 января

Поплакать и плотно поесть — как народный календарь советует провести 28 января

28 января 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Наши предки выполняли нехитрые правила в Павлов день, чтобы не отпугнуть удачу и не лишиться здоровья. Рассказываем, чего сегодня не стоит делать.

Православная церковь 28 января чтит память преподобного Павла Фивейского, который был первым христианским монахом. Народный календарь называет этот день Павловым и советует заботиться о здоровье и чистоте.

Чистым должен быть не только сам человек, его одежда и дом, но и душа. Павлов день отлично подходит для уборки, а ходить замарашкой нельзя — привлечешь внимание нечисти. Потому же не стоит ни с кем ссориться, ругаться, сквернословить — можно накликать себе много проблем, в том числе со здоровьем.

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Чистыми должны быть и помыслы в самом широком смысле: не стоит запираться и прятать чувства, все нужно делать открыто. Если захотелось поплакать — плачьте, помочь другу — помогайте. Из-за такой открытости в этот день старались избегать встреч и разговоров с неприятными людьми. Если запланировали встречу с конкурентом, лучше перенесите.

Но нельзя и быть легкомысленным, ведь все потерянное в этот день будет утеряно навсегда. Поэтому держите дорогие вещи крепко в руках, а близких людей — ближе к себе. А вот от чужих подарков в любой форме лучше отказаться, и поднимать что-то с земли не стоит.

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В этот день по традиции лучше плотно позавтракать. Выходить голодным из дома — накликать себе болезнь, верили предки.

Ясный день на Павла предвещает жаркое и сухое лето, ветренный день — холодное лето, пасмурный день без снега — идеально теплое лето. Гомон синиц с самого утра станет знаком близкой метели или сильного мороза, а карканье ворон — знаком оттепели. Если же стебли ледяных узоров на окнах клонятся вниз, то летом ждет хороший урожай.

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#Марина Коржина#Общество#Погода#Приметы
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