Поплакать и плотно поесть — как народный календарь советует провести 28 января

Posted 28 января, 02:07
Published 28 января, 02:07
Modified 28 января, 02:14
Updated 28 января, 02:14
Православная церковь 28 января чтит память преподобного Павла Фивейского, который был первым христианским монахом. Народный календарь называет этот день Павловым и советует заботиться о здоровье и чистоте.
Чистым должен быть не только сам человек, его одежда и дом, но и душа. Павлов день отлично подходит для уборки, а ходить замарашкой нельзя — привлечешь внимание нечисти. Потому же не стоит ни с кем ссориться, ругаться, сквернословить — можно накликать себе много проблем, в том числе со здоровьем.
Чистыми должны быть и помыслы в самом широком смысле: не стоит запираться и прятать чувства, все нужно делать открыто. Если захотелось поплакать — плачьте, помочь другу — помогайте. Из-за такой открытости в этот день старались избегать встреч и разговоров с неприятными людьми. Если запланировали встречу с конкурентом, лучше перенесите.
Но нельзя и быть легкомысленным, ведь все потерянное в этот день будет утеряно навсегда. Поэтому держите дорогие вещи крепко в руках, а близких людей — ближе к себе. А вот от чужих подарков в любой форме лучше отказаться, и поднимать что-то с земли не стоит.
В этот день по традиции лучше плотно позавтракать. Выходить голодным из дома — накликать себе болезнь, верили предки.
Ясный день на Павла предвещает жаркое и сухое лето, ветренный день — холодное лето, пасмурный день без снега — идеально теплое лето. Гомон синиц с самого утра станет знаком близкой метели или сильного мороза, а карканье ворон — знаком оттепели. Если же стебли ледяных узоров на окнах клонятся вниз, то летом ждет хороший урожай.