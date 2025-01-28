Поплакать и плотно поесть — как народный календарь советует провести 28 января

Чистым должен быть не только сам человек, его одежда и дом, но и душа. Павлов день отлично подходит для уборки, а ходить замарашкой нельзя — привлечешь внимание нечисти. Потому же не стоит ни с кем ссориться, ругаться, сквернословить — можно накликать себе много проблем, в том числе со здоровьем.