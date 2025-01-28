Поиски продолжаются. В Тюменской области пятый месяц ищут пропавшего пожилого мужчину

Posted 28 января, 11:09
Published 28 января, 11:09
Modified 28 января, 11:12
Updated 28 января, 11:12
62-летний Сергей Васильев исчез еще в сентябре прошлого года в Ишиме Тюменской области. Его ищут уже пятый месяц, но никак не могут найти.
— Пропал Васильев Сергей Николаевич, 62 года. Город Ишим. В сентябре 2024 года перестал выходить на связь, — указано в ориентировке «ЛизаАлерт».
Известно, что пропавший пожилой мужчина худощавого телосложения и обрит наголо. Во что он был одет — не уточняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установили личности подростков, которые напали 2 января на пенсионера в районе городской школы №5. Проводится проверка.