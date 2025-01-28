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Posted 28 января, 11:09

Published 28 января, 11:09

Modified 28 января, 11:12

Updated 28 января, 11:12

В Тюменской области не могут найти пропавшего 62-летнего мужчину

Поиски продолжаются. В Тюменской области пятый месяц ищут пропавшего пожилого мужчину

28 января 2025, 11:09
Фото: 1MI.

В Тюменской области не могут найти пропавшего 62-летнего мужчину

В нашем регионе уже пятый месяц безрезультатно ищут пропавшего мужчину. Об этом проинформировали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

62-летний Сергей Васильев исчез еще в сентябре прошлого года в Ишиме Тюменской области. Его ищут уже пятый месяц, но никак не могут найти.

Пропал Васильев Сергей Николаевич, 62 года. Город Ишим. В сентябре 2024 года перестал выходить на связь, — указано в ориентировке «ЛизаАлерт».

Известно, что пропавший пожилой мужчина худощавого телосложения и обрит наголо. Во что он был одет — не уточняется.

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