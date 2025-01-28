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Posted 28 января, 10:48

Published 28 января, 10:48

Modified 28 января, 10:55

Updated 28 января, 10:55

В Тюмени стали доступны весенние и летние билеты на курорты

Планируем отдых. В Тюмени стали доступны весенние и летние билеты на курорты

28 января 2025, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени стали доступны весенние и летние билеты на курорты

Авиакомпания Ямал объявила о старте продаж билетов на юг страны. В частности, теперь можно забронировать перелет из Тюмени в Сочи.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, на сегодняшний день доступны билеты с 30 марта этого года до 25 октября включительно. Забронировать места Тюменцы могут до Минеральных вод и Сочи соответственно.

Также воспользоваться услугами могут жители Нового Уренгоя, им доступны следующие маршруты:

  • Новый Уренгой ⇆ Екатеринбург
  • Новый Уренгой ⇆ Уфа
  • Новый Уренгой ⇆ Москва (Шереметьево)
  • Новый Уренгой ⇆ Москва (Домодедово)
  • Новый Уренгой ⇆ Тюмень

При этом на рейсах из Нового Уренгоя также доступны льготы — ля детей из многодетных семей и специальный тариф по программе Морошка.

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Ранее сообщалось о том, что стали известны цены на субсидируемые авиабилеты из ЯНАО в Тюмень и Москву.

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