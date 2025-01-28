Планируем отдых. В Тюмени стали доступны весенние и летние билеты на курорты

Posted 28 января, 10:48
Published 28 января, 10:48
Modified 28 января, 10:55
Updated 28 января, 10:55
Как сообщается на сайте авиаперевозчика, на сегодняшний день доступны билеты с 30 марта этого года до 25 октября включительно. Забронировать места Тюменцы могут до Минеральных вод и Сочи соответственно.
Также воспользоваться услугами могут жители Нового Уренгоя, им доступны следующие маршруты:
При этом на рейсах из Нового Уренгоя также доступны льготы — ля детей из многодетных семей и специальный тариф по программе Морошка.
Ранее сообщалось о том, что стали известны цены на субсидируемые авиабилеты из ЯНАО в Тюмень и Москву.