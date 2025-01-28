Первые возвращения. В Тюмени начали вновь активничать свиристели

Как сообщает портал «Тюменская линия», особенно активны свиристели в разные сезоны, например, зимой они вылетают на поиски пропитания как раз ближе к январю, в рационе у них ягоды — в том числе шиповника, боярышника, дикие яблоки. Летом же пернатые ищут насекомых,