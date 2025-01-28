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Posted 28 января, 11:33

Published 28 января, 11:33

Modified 28 января, 11:42

Updated 28 января, 11:42

В Тюмени начали вновь активничать свиристели

Первые возвращения. В Тюмени начали вновь активничать свиристели

28 января 2025, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени начали вновь активничать свиристели

В Тюмени начали замечать повышенную активность свиристелей. До этого птицы не кучковались в стаи и не так активно искали себе пропитание. Сезон активности у птиц начался из-за увеличения продолжительности светового дня.

Как сообщает портал «Тюменская линия», особенно активны свиристели в разные сезоны, например, зимой они вылетают на поиски пропитания как раз ближе к январю, в рационе у них ягоды — в том числе шиповника, боярышника, дикие яблоки. Летом же пернатые ищут насекомых,

Активными свиристели будут до момента появления первых листьев. Затем птицы мигрируют в леса, где станут охотиться на насекомых.

Видео: Тюменская линия.

Сейчас стаи свиристелей можно увидеть по всему городу, они начали кучковаться и собираться у плодоносящих деревьев, чтобы добыть себе пропитание вплоть до зимы.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени чиновники предлагают вместо лебедя отстреливать бакланов.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Животные#Новости тюмени#Птицы
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