Первые возвращения. В Тюмени начали вновь активничать свиристели

Posted 28 января, 11:33
Published 28 января, 11:33
Modified 28 января, 11:42
Updated 28 января, 11:42
Как сообщает портал «Тюменская линия», особенно активны свиристели в разные сезоны, например, зимой они вылетают на поиски пропитания как раз ближе к январю, в рационе у них ягоды — в том числе шиповника, боярышника, дикие яблоки. Летом же пернатые ищут насекомых,
Активными свиристели будут до момента появления первых листьев. Затем птицы мигрируют в леса, где станут охотиться на насекомых.
Сейчас стаи свиристелей можно увидеть по всему городу, они начали кучковаться и собираться у плодоносящих деревьев, чтобы добыть себе пропитание вплоть до зимы.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени чиновники предлагают вместо лебедя отстреливать бакланов.