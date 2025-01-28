Пельменная Олимпиада. В Тобольске пройдет пельменный гастрономический фестиваль

Posted 28 января, 11:25
Published 28 января, 11:25
Modified 28 января, 11:33
Updated 28 января, 11:33
Как рассказали представители Тобольской администрации, фестиваль получил название «Пельменный Съест», проходит в городе он уже второй раз. Участников ждут угощения разными видами этого традиционного блюда, конкурсы, соревнования и розыгрыши.
«Приглашайте друзей и близких в Тобольск — такое нельзя пропускать. В прошлом году фестиваль занял второе место на окружном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024 УФО», — рассказал глава Тобольска Петр Вагин.
Основная часть мероприятий пройдет в центре Тобольска 15 февраля, там развернется основная программа. Это пельменные соревнования, квесты, керлинг с пельменями, концертная программа и другие развлекательные мероприятия.