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Posted 28 января, 11:25

Published 28 января, 11:25

Modified 28 января, 11:33

Updated 28 января, 11:33

В Тобольске пройдет пельменный гастрономический фестиваль

Пельменная Олимпиада. В Тобольске пройдет пельменный гастрономический фестиваль

28 января 2025, 11:25
Фото: 1MI.

В Тобольске пройдет пельменный гастрономический фестиваль

Власти Тобольска анонсировали проведение крупного гастрономического фестиваля в центре города. Он будет посвящен пельменям.

Как рассказали представители Тобольской администрации, фестиваль получил название «Пельменный Съест», проходит в городе он уже второй раз. Участников ждут угощения разными видами этого традиционного блюда, конкурсы, соревнования и розыгрыши.

«Приглашайте друзей и близких в Тобольск — такое нельзя пропускать. В прошлом году фестиваль занял второе место на окружном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024 УФО», — рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

Основная часть мероприятий пройдет в центре Тобольска 15 февраля, там развернется основная программа. Это пельменные соревнования, квесты, керлинг с пельменями, концертная программа и другие развлекательные мероприятия.

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Ранее сообщалось о том, что фильм молодого тюменского режиссера покажут на кинофестивале в Лондоне.

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