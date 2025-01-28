От ям на дорогах до хаоса в застройке: что не так с Тюменью?

Теперь про зелёные зоны. Парки и скверы в Тюмени есть, и это, конечно, радует. Но их явно недостаточно для города с таким населением, а нас уже, по словам главы города, больше миллиона. К тому же многие наши скверы часто выглядят заброшенными. Вы бывали в сквере Депутатов? Если нет, то и не надо. Это место могло бы стать уютным уголком для отдыха, но вместо этого здесь часто можно увидеть мусор, а вечером из-за плохого освещения гулять в сквере просто небезопасно. И это при том, что тюменцы любят гулять и отдыхать на свежем воздухе. Почему бы не сделать наши парки и скверы по-настоящему уютными?