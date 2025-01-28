От ям на дорогах до хаоса в застройке: что не так с Тюменью?

Posted 28 января, 07:44
Published 28 января, 07:44
Modified 28 января, 17:23
Updated 28 января, 17:23
Признавайтесь, кто из вас хотя бы раз в жизни, гуляя по Тюмени, думал: «Ну почему тут всё так неудобно?» Я — да. И знаете, я не одинока. Тюмень — город с огромным потенциалом, богатой историей и активными жителями. Но иногда кажется, что про комфорт горожан здесь случайно забывают.
Начнём с дорог. Да, их ремонтируют, но, кажется, только для того, чтобы через месяц снова перекопать. Весной и осенью тюменские улицы превращаются в полосу препятствий: ямы, лужи, грязь. Например, улица Республики, которая считается одной из главных артерий города, регулярно становится местом пробок из-за ремонтных работ. А зимой, когда несезон для ремонтных работ, она становится местом пробок уже из-за «качества» уборки снега. Если добавить сюда вечные пробки на основных магистралях, таких как улица Мельникайте или Московский тракт, то поездка на работу или в магазин — настоящий квест в любое время года.
И ладно бы только машины — пешеходам тоже достаётся. Тротуары, которые внезапно заканчиваются, или бордюры, которые будто созданы для экстремалов, — это уже классика. Я за 26 лет жизни в Тюмени все еще не знаю, как можно быстро переходить через развязки, чтобы не перебегать дорогу. Там ведь вообще нет инфраструктуры для пешеходов. Хотя с ней проблемы во всем городе. Например, на улице Холодильной пешеходные дорожки настолько узкие, что двум людям сложно разойтись, а в некоторых местах их вообще нет. И это в центре города! А что говорить о спальных районах, где пешеходная инфраструктура часто отсутствует как класс?
А что с общественным транспортом? Автобусы, которые ходят по расписанию только в теории, переполненные маршрутки в час пик и вечное ожидание автобуса на морозе, ведь теплых остановок нам точно ждать не стоит. Если вы живёте в спальном районе, например, на Восточке, на Мысу или в Тарманах, то знаете, что добраться до центра — это почти подвиг. Особенно вечером, когда интервалы между автобусами увеличиваются, а количество желающих уехать домой растёт.
И да, про отсутствие нормальных велодорожек я даже молчу. Хотя нет, не буду молчать: почему в городе, где все же существует теплый сезон, и власти постоянно говорят о том, что нужно стремиться к экологичности во всем, нельзя сделать нормальную инфраструктуру для велосипедистов? Например, на улице Ленина, одной из самых оживлённых в городе, велодорожки отсутствуют, хотя здесь мог бы быть отличный маршрут для тех, кто предпочитает экологичный транспорт и хочет познакомиться с городом или просто покататься по центру.
Теперь про зелёные зоны. Парки и скверы в Тюмени есть, и это, конечно, радует. Но их явно недостаточно для города с таким населением, а нас уже, по словам главы города, больше миллиона. К тому же многие наши скверы часто выглядят заброшенными. Вы бывали в сквере Депутатов? Если нет, то и не надо. Это место могло бы стать уютным уголком для отдыха, но вместо этого здесь часто можно увидеть мусор, а вечером из-за плохого освещения гулять в сквере просто небезопасно. И это при том, что тюменцы любят гулять и отдыхать на свежем воздухе. Почему бы не сделать наши парки и скверы по-настоящему уютными?
Несмотря на то, что сейчас зима, все еще помнится, что летом о тени в городе можно только мечтать. Набережная ведь главное наше достояние? Именно там и приходится плавиться на бетоне, мечтая дойти до тени от ближайшего моста, параллельно глядя на дно обмелевшей Туры. Хотя несколько деревьев или даже каких-то конструкций могли бы сделать прогулку по Набережной комфортной, или хотя бы возможной.
И, конечно, нельзя не упомянуть про архитектурный хаос. Исторический центр Тюмени — это красиво, но стоит отойти чуть в сторону, и начинается мешанина из старых домов, новостроек и торговых центров. Например, район улицы Профсоюзной — это настоящий архитектурный винегрет. Здесь можно увидеть и старые дома, которые постепенно разрушаются, и современные торговые центры, которые выглядят чужеродно на фоне исторической застройки. Нельзя сказать, что новый ЖК «Машаров» как-то особенно элегантно выглядывает из-за хрущевок.
Где тут место для эстетики? Где тут место для души города? Иногда кажется, что застройщики думают только о прибыли, а не о том, как их проекты впишутся в облик Тюмени. Например, новостройки «по ту сторону» объездной — это, конечно, хорошо, но почему при их возведении не учитывается необходимость создания инфраструктуры: детских садов, школ, парковок? Эх, был бы у нас главный архитектор. Но эту должность упразднили еще в 2005-м.
Но знаете, что самое обидное? Тюмень — это город с огромным потенциалом. У нас есть и ресурсы, и люди, которые готовы делать жизнь лучше. Но почему-то часто всё упирается в бюрократию, отсутствие стратегического планирования и просто равнодушие. Хочется верить, что мы заслуживаем большего. Мы заслуживаем комфорта. Но для этого придется и самим немного напрячься.
Начать стоит с малого: писать обращения, участвовать в общественных обсуждениях, поддерживать инициативы, которые направлены на улучшение города. Многие жители даже не знают, что можно голосовать за благоустройство своих дворов и модернизацию общественных пространств. Может, пора перестать мириться с неудобствами и начать менять ситуацию?
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский урбанист раскритиковал идею превращения Тюмени в город-музей.