Обратное движение: педиатр из Тюмени переехала работать в Уватский район

Posted 28 января, 07:43
Published 28 января, 07:43
Modified 28 января, 07:45
Updated 28 января, 07:45
Светлана Новоселова весной 2024 года после 12 лет медицинской практики уехала из Тюмени в Уват. Некоторое время исполняла обязанности главного педиатра района, а раз в неделю ездила в поселок Демьянка осматривать детей. В ноябре 2024 года она уехала и из районного центра — в Демьянку. Там доктор получила двухкомнатную квартиру как служебное жилье.
«Мне здесь очень нравится. Здесь развита инфраструктура, и рядом проходят железнодорожные пути, что значительно облегчает дорогу к Тобольску, где живет моя мама. Недавно начались „президентские“ выплаты, что стало для меня значительным стимулом работать именно в сельской местности», — рассказала Новоселова.
В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что переезд педиатра организован в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Теперь сотни семей в Демьянке не переживают из-за недоступности помощи педиатра. На участке Новоселова числятся около 700 детей.
«Наш Город» писал о массовых увольнениях медперсонала из поликлиники в поселке Винзили Тюменского района. Руководство учреждения отметило, что некоторые сотрудники уехали из поселка.