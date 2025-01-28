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Posted 28 января, 07:43

Published 28 января, 07:43

Modified 28 января, 07:45

Updated 28 января, 07:45

Обратное движение: педиатр из Тюмени переехала работать в Уватский район

Обратное движение: педиатр из Тюмени переехала работать в Уватский район

28 января 2025, 07:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Врач-педиатр вопреки бытующему мнению о сбегающих в города специалистах переехала из областной столицы в Уватский район.

Светлана Новоселова весной 2024 года после 12 лет медицинской практики уехала из Тюмени в Уват. Некоторое время исполняла обязанности главного педиатра района, а раз в неделю ездила в поселок Демьянка осматривать детей. В ноябре 2024 года она уехала и из районного центра — в Демьянку. Там доктор получила двухкомнатную квартиру как служебное жилье.

«Мне здесь очень нравится. Здесь развита инфраструктура, и рядом проходят железнодорожные пути, что значительно облегчает дорогу к Тобольску, где живет моя мама. Недавно начались „президентские“ выплаты, что стало для меня значительным стимулом работать именно в сельской местности», — рассказала Новоселова.
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В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что переезд педиатра организован в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Теперь сотни семей в Демьянке не переживают из-за недоступности помощи педиатра. На участке Новоселова числятся около 700 детей.

«Наш Город» писал о массовых увольнениях медперсонала из поликлиники в поселке Винзили Тюменского района. Руководство учреждения отметило, что некоторые сотрудники уехали из поселка.

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#Марина Коржина#Общество#Медицина#Врачи#Тюменская область#Уватский район
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