Обратное движение: педиатр из Тюмени переехала работать в Уватский район

Светлана Новоселова весной 2024 года после 12 лет медицинской практики уехала из Тюмени в Уват. Некоторое время исполняла обязанности главного педиатра района, а раз в неделю ездила в поселок Демьянка осматривать детей. В ноябре 2024 года она уехала и из районного центра — в Демьянку. Там доктор получила двухкомнатную квартиру как служебное жилье.