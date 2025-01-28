Posted 28 января, 09:13
Published 28 января, 09:13
Modified 28 января, 09:15
Updated 28 января, 09:15
По сообщению «Ридуса», англичанин обвинил женщину в похищении их семилетней дочери и требует, чтобы ребенка вернули в Лондон. По словам матери девочки Елены, российские судебные приставы уже начали искать школьницу для выяснения ее местонахождения. По словам женщины, Дарран Уилдон — отец девочки, после начала СВО начал испытывать ненависть ко всему русскому, а также стал проявлять агрессию по отношению к жене и дочери, избивая и запирая их в кладовке.
В настоящее время он обратился к правоохранителям Российской Федерации с просьбой найти дочь, утверждая, что супруга увезла девочку без его ведома. Елена уверяет, что перед выездом из Великобритании уведомила все власти, а по возвращении в Россию подала на развод. Уилдон не может видеться с дочерью из-за запрета местных властей. Нина Останина считает, что российские правоохранительные органы не отберут ребёнка у матери и не отправят его к отцу.