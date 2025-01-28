Нина Останина: Россия не отправит 7-летнюю девочку отцу в Англию

В настоящее время он обратился к правоохранителям Российской Федерации с просьбой найти дочь, утверждая, что супруга увезла девочку без его ведома. Елена уверяет, что перед выездом из Великобритании уведомила все власти, а по возвращении в Россию подала на развод. Уилдон не может видеться с дочерью из-за запрета местных властей. Нина Останина считает, что российские правоохранительные органы не отберут ребёнка у матери и не отправят его к отцу.