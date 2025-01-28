Без него не пустят на ОГЭ: что надо знать школьникам Тюмени об итоговом собеседовании

В кабинете будут только ученик и два учителя. Один будет задавать вопросы и вести диалог с учеником. Второй учитель будет оценивать ответы будущего выпускника. Обычно, ребята готовятся в одной аудитории, а беседуют с учителем в другой, чтобы не мешать тем, кто еще готовится отвечать.