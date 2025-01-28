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Posted 28 января, 10:33

Published 28 января, 10:33

Modified 28 января, 12:14

Updated 28 января, 12:14

Без него не пустят на ОГЭ: что надо знать школьникам Тюмени об итоговом собеседовании

Без него не пустят на ОГЭ: что надо знать школьникам Тюмени об итоговом собеседовании

28 января 2025, 10:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Совсем скоро учеников 9 классов по всей Тюменской области ждет первое испытание на пути к школьному аттестату. Итоговое собеседование по русскому проводится во вторую среду февраля, и в 2025 году этот день выпадает на 12 февраля. Рассказываем, правильно подготовиться, чтобы получить зачет.

Основные государственные экзамены проверяют знания учеников за девять лет обучения в школе. Но без собеседования по русскому языку ученика попросту не допустят к сдаче ОГЭ.

Как проходит собеседование

К собеседованию допустят всех школьников, кроме отпетых двоечников. На этом этапе школа проверит, как молодые тюменцы работают с текстом и умеют ли говорить на разные темы. С собой на собеседование можно взять только черную гелевую ручку. Текст для чтения и черновик для заметок выдадут в начале собеседования.

В кабинете будут только ученик и два учителя. Один будет задавать вопросы и вести диалог с учеником. Второй учитель будет оценивать ответы будущего выпускника. Обычно, ребята готовятся в одной аудитории, а беседуют с учителем в другой, чтобы не мешать тем, кто еще готовится отвечать.

Какие будут задания

Каждому ученику предстоит выполнить четыре задания: прочитать с выражением текст, пересказать его и добавить предложенную в задании цитату, составить рассказ и суметь поддержать беседу на выбранную тему.

Как все задания выглядят вживую можно посмотреть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Там опубликован демонстрационный вариант для собеседования текущего и прошлого годов. В файле короткий текст для выразительного чтения, темы для беседы и контрольные вопросы. Там же перечислены критерии для оценки и количество баллов, которое можно получить, если правильно выполнить задание.

На всю работу ученику дается 15 минут, поэтому время подготовки к отдельным заданиям очень ограничено — в среднем, по две минуты. Но текст для прочтения предлагается совсем небольшой, а темы для беседы простые. В опубликованном на сайте ФИПИ примере ученику предлагается порассуждать об одной из профессий, о дружеской помощи или проблемах экологии.

Фото: Сайт ФИПИ
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Что делать, если провалил собеседование

На сайте ФИПИ указаны критерии оценки для собеседования. Учитель-эксперт будет ставить баллы за темп речи и правильные интонации при чтении вслух, за умение вставить цитату в пересказ. Отдельно баллы начислят или не начислят, проверив, как будущий выпускник составляет развернутый рассказ по картинке и отвечает на вопросы. Максимальный балл за все собеседование — 20. Достаточно набрать 10 баллов, чтобы получить «зачет» и допуск к основным ОГЭ.

Ждать результатов итогового собеседования придется не дольше пяти дней — в такой срок из должны огласить в школе. Получившим «зачет» школьникам останется только готовиться основной, письменной, части экзамена.

Школьники с «незачетом» смогут попробовать свои силы еще дважды: во вторую рабочую среду марта и третий понедельник апреля. Это 12 марта и 21 апреля. Если выпускник и тогда не доберет баллы, то его не допустят к письменной части. Досрочный экзамен по русскому языку состоится в пятницу 25 апреля, а основной — в понедельник 9 июня.

Секреты подготовки к ОГЭ

Есть несколько способов подготовиться к собеседованию и попасть на ОГЭ. Самый простой — чтение. Не важно, какой будет книга: электронной или бумажной, с фантастическим сюжетом или классикой в рамках школьной программы. Открывайте и читайте, лучше сразу вслух. А потом попробуйте пересказать себе же или другу, однокласснику, младшему братишке.

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Второй способ: тренироваться на заданиях с реальных экзаменов. Тексты и вопросы к ним можно найти в открытом банке тестовых заданий на сайте ФИПИ и на десятках разных сайтов в Сети.

Как писал «Наш Город», в ближайшем будущем могут ввести практическую часть ЕГЭ по физике, химии и биологии. Вероятно, сначала новый порядок опробуют на нескольких регионах. Тюменскую область часто выбирают в качестве полигона для проверки новых программ, которые позже распространяют на всю страну.

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