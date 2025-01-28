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Posted 28 января, 12:48

Published 28 января, 12:48

Modified 28 января, 12:58

Updated 28 января, 12:58

Заслуженный строитель РФ отметил, что Тюмень теряет свой облик

Без лица и без стратегии: заслуженный строитель отметил, что Тюмень теряет свой облик

28 января 2025, 12:48
Фото: 1MI.

Заслуженный строитель РФ отметил, что Тюмень теряет свой облик

Сюжет
Строительство
Тюмень стремительно растёт, но вместе с новыми жилыми комплексами в город приходят проблемы: хаотичная застройка, отсутствие инфраструктуры и зелёных зон, а также потеря архитектурного облика. Город превращается в «каменные джунгли», а отсутствие главного архитектора только усугубляет ситуацию.

В Тюмени нарастает общественное недовольство из-за чрезмерно плотной застройки и отсутствия градостроительной стратегии. Ситуация возмущает заслуженного строителя России Ольгу Сухову, которая выразила серьезную озабоченность текущим подходом к возведению жилых комплексов.

«Тюмень превращается в город-лабиринт. Застройка ведется хаотично, без учета инфраструктуры, транспортной доступности и потребностей жителей. Новые жилые комплексы появляются, как грибы после дождя, но при этом никто не думает о том, как люди будут жить в этих кварталах. Нет парковок, детских садов, школ, поликлиник. Это не развитие города, это его удушение», — заявила Сухова в разговоре с «Нашим городом».

Эксперт также обратила внимание на отсутствие в городе главного архитектора, что, по его мнению, усугубляет ситуацию.

«Без единой архитектурной политики и четкого плана развития город теряет свой облик. Мы рискуем получить безликие кварталы, которые не будут отвечать современным стандартам комфорта и эстетики», — подчеркнула она.

Жители Тюмени также жалуются на недостаток зеленых зон и ухудшение экологической обстановки. Многие отмечают, что новые ЖК возводятся вплотную к уже существующим домам, что создает ощущение «каменных джунглей». Общественность надеется, что власти обратят внимание на проблему и примут меры для улучшения градостроительной политики. Напомним, что ранее в Тюмени уже поднимался вопрос о необходимости назначения главного архитектора, но решение до сих пор не принято. В условиях активного роста города этот вопрос становится все более актуальным.

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