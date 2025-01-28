Без лица и без стратегии: заслуженный строитель отметил, что Тюмень теряет свой облик

Posted 28 января, 12:48
Published 28 января, 12:48
Modified 28 января, 12:58
Updated 28 января, 12:58
В Тюмени нарастает общественное недовольство из-за чрезмерно плотной застройки и отсутствия градостроительной стратегии. Ситуация возмущает заслуженного строителя России Ольгу Сухову, которая выразила серьезную озабоченность текущим подходом к возведению жилых комплексов.
«Тюмень превращается в город-лабиринт. Застройка ведется хаотично, без учета инфраструктуры, транспортной доступности и потребностей жителей. Новые жилые комплексы появляются, как грибы после дождя, но при этом никто не думает о том, как люди будут жить в этих кварталах. Нет парковок, детских садов, школ, поликлиник. Это не развитие города, это его удушение», — заявила Сухова в разговоре с «Нашим городом».
Эксперт также обратила внимание на отсутствие в городе главного архитектора, что, по его мнению, усугубляет ситуацию.
«Без единой архитектурной политики и четкого плана развития город теряет свой облик. Мы рискуем получить безликие кварталы, которые не будут отвечать современным стандартам комфорта и эстетики», — подчеркнула она.
Жители Тюмени также жалуются на недостаток зеленых зон и ухудшение экологической обстановки. Многие отмечают, что новые ЖК возводятся вплотную к уже существующим домам, что создает ощущение «каменных джунглей». Общественность надеется, что власти обратят внимание на проблему и примут меры для улучшения градостроительной политики. Напомним, что ранее в Тюмени уже поднимался вопрос о необходимости назначения главного архитектора, но решение до сих пор не принято. В условиях активного роста города этот вопрос становится все более актуальным.