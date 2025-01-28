Без лица и без стратегии: заслуженный строитель отметил, что Тюмень теряет свой облик

Жители Тюмени также жалуются на недостаток зеленых зон и ухудшение экологической обстановки. Многие отмечают, что новые ЖК возводятся вплотную к уже существующим домам, что создает ощущение «каменных джунглей». Общественность надеется, что власти обратят внимание на проблему и примут меры для улучшения градостроительной политики. Напомним, что ранее в Тюмени уже поднимался вопрос о необходимости назначения главного архитектора, но решение до сих пор не принято. В условиях активного роста города этот вопрос становится все более актуальным.