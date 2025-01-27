Всего три месяца… На СВО под Авдеевкой погиб тюменский новобранец-стрелок

Posted 27 января, 06:14
Published 27 января, 06:14
Modified 27 января, 06:16
Updated 27 января, 06:16
Как сообщили в администрации Ялуторовска, военный пробыл в зоне спецоперации немногим более трех месяцев — контракт с Министерством обороны он подписал 13 сентября 2024 года. Служил стрелком мотострелкового отделения.
«Выполняя боевое задание, в районе населенного пункта Авдеевка, Донецкой народной республики, проявил исключительную стойкость и мужество. Его преданность военной присяге и готовность выполнить долг перед Родиной стали залогом самопожертвования», — отметили в мэрии.
Церемония прощания и похороны Петра Бочарова состоятся на этой неделе, 29 января, в Сретенском Соборе.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб 20-летний доброволец из Тюмени, футболист МФК «Тюмень» Владимир Медведев. Похороны бойца состоялись накануне, 26 января.