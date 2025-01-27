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Posted 27 января, 06:14

Published 27 января, 06:14

Modified 27 января, 06:16

Updated 27 января, 06:16

Тюменский стрелок погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта

Всего три месяца… На СВО под Авдеевкой погиб тюменский новобранец-стрелок

27 января 2025, 06:14
Фото: 1MI.

Тюменский стрелок погиб на СВО спустя три месяца после подписания контракта

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Бойцы СВО
31-летний житель Ялуторовска Петр Бочаров погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение он получил 16 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки.

Как сообщили в администрации Ялуторовска, военный пробыл в зоне спецоперации немногим более трех месяцев — контракт с Министерством обороны он подписал 13 сентября 2024 года. Служил стрелком мотострелкового отделения.

Фото: Ялуторовск: официальные новости
«Выполняя боевое задание, в районе населенного пункта Авдеевка, Донецкой народной республики, проявил исключительную стойкость и мужество. Его преданность военной присяге и готовность выполнить долг перед Родиной стали залогом самопожертвования», — отметили в мэрии.

Церемония прощания и похороны Петра Бочарова состоятся на этой неделе, 29 января, в Сретенском Соборе.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб 20-летний доброволец из Тюмени, футболист МФК «Тюмень» Владимир Медведев. Похороны бойца состоялись накануне, 26 января.

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