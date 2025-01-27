В Тюмени появились взрывоопасные айфоны, а в одну из школ поступали страшные угрозы

Posted 27 января, 13:14
Published 27 января, 13:14
Modified 27 января, 13:16
Updated 27 января, 13:16
В Тюмени начали продавать опасные айфоны. В лучшем случае, за дешевый, купленный с рук вариант жители региона получат пустышку, которая уступит в производительности или состоянию варианту из магазина, в худшем, такой телефон может привести к травмам.
Например, многие такие телефоны перегреваются, плавятся, а еще имеют в себе не родные комплектующие. Если вовремя обратить на это внимание, можно, во-первых, вернуть деньги, а во-вторых, предотвратить пожар.
Как правило ушлые продавцы выдают за новые телефоны явный брак или списанные модели, потом и отдают по дешевке.
В одну из тюменских школ сегодня начали поступать анонимные угрозы, Уточняется, что посты с угрозами появились в группе «Анонимные сообщения», а после в сообществе «Ватутина анонимно». Как только угрозы попали в общий доступ, многие родители испугались и решили не везти своих детей в школу.
Информацию уже передали правоохранительным органам, они проводят проверку.
На тюменской трассе произошла смертельная авария с грузовиками. На федеральной трассе столкнулись Екатеринбург — Тюмень столкнулись большегрузы с щебнем и продовольствием. От удара обе автомашины съехали на обочину, грузовик с продуктами перевернулся на бок. Его водитель погиб на месте происшествия. Водитель второго грузовика был доставлен в больницу с различными травмами.
В зоне СВО погиб боец Тимур Макаров. Он ушел на фронт в 19 лет, сразу после срочной службы подписав контракт. Всю жизнь мечтал связать свою жизнь с армией, стать офицером. Перед отправкой, зимой 2024 года записал родителям сообщение о том, что вот-вот отправится на первое боевое задание, разминировать дорогу. С тех пор на связь не выходил. Как выяснилось, погиб. За месяц до своего двадцатилетия.
Тюмень стала одним из лучших субъектов для жизни в России. Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив. Первые места у Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. У Тюмени четвертое место, замыкает десятку Башкирия.
Также Тюмень отметилась верностью жителей. Максимально преданы своему региону местные жители только здесь и в Чечне.