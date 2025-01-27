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Posted 27 января, 13:14

Published 27 января, 13:14

Modified 27 января, 13:16

Updated 27 января, 13:16

В Тюмени появились взрывоопасные айфоны, а в одну из школ поступали страшные угрозы

В Тюмени появились взрывоопасные айфоны, а в одну из школ поступали страшные угрозы

27 января 2025, 13:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени начали продавать опасные реплики или восстановленные варианты айфонов, все они раздаются по сниженным ценам, но таят в себе не только выгоду, но и множество опасностей, также в одну из школ Тюмени сегодня начали поступать анонимные угрозы, родители побоялись вести детей на уроки.

Яблоко с неприятным сюрпризом

В Тюмени начали продавать опасные айфоны. В лучшем случае, за дешевый, купленный с рук вариант жители региона получат пустышку, которая уступит в производительности или состоянию варианту из магазина, в худшем, такой телефон может привести к травмам.

Например, многие такие телефоны перегреваются, плавятся, а еще имеют в себе не родные комплектующие. Если вовремя обратить на это внимание, можно, во-первых, вернуть деньги, а во-вторых, предотвратить пожар.

Как правило ушлые продавцы выдают за новые телефоны явный брак или списанные модели, потом и отдают по дешевке.

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«Крови будет много»

В одну из тюменских школ сегодня начали поступать анонимные угрозы, Уточняется, что посты с угрозами появились в группе «Анонимные сообщения», а после в сообществе «Ватутина анонимно». Как только угрозы попали в общий доступ, многие родители испугались и решили не везти своих детей в школу.

Информацию уже передали правоохранительным органам, они проводят проверку.

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Смертельное ДТП

На тюменской трассе произошла смертельная авария с грузовиками. На федеральной трассе столкнулись Екатеринбург — Тюмень столкнулись большегрузы с щебнем и продовольствием. От удара обе автомашины съехали на обочину, грузовик с продуктами перевернулся на бок. Его водитель погиб на месте происшествия. Водитель второго грузовика был доставлен в больницу с различными травмами.

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Перед смертью лишь «Кружок»

В зоне СВО погиб боец Тимур Макаров. Он ушел на фронт в 19 лет, сразу после срочной службы подписав контракт. Всю жизнь мечтал связать свою жизнь с армией, стать офицером. Перед отправкой, зимой 2024 года записал родителям сообщение о том, что вот-вот отправится на первое боевое задание, разминировать дорогу. С тех пор на связь не выходил. Как выяснилось, погиб. За месяц до своего двадцатилетия.

Перед смертью успел записать «кружок». На СВО погиб 19-летний тюменец
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Один из лучших

Тюмень стала одним из лучших субъектов для жизни в России. Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив. Первые места у Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. У Тюмени четвертое место, замыкает десятку Башкирия.

Также Тюмень отметилась верностью жителей. Максимально преданы своему региону местные жители только здесь и в Чечне.

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