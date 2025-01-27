В Тюмени появились взрывоопасные айфоны, а в одну из школ поступали страшные угрозы

В зоне СВО погиб боец Тимур Макаров. Он ушел на фронт в 19 лет, сразу после срочной службы подписав контракт. Всю жизнь мечтал связать свою жизнь с армией, стать офицером. Перед отправкой, зимой 2024 года записал родителям сообщение о том, что вот-вот отправится на первое боевое задание, разминировать дорогу. С тех пор на связь не выходил. Как выяснилось, погиб. За месяц до своего двадцатилетия.