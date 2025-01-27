Тюменцам предложат фермерские продукты на ярмарках

Posted 27 января, 06:39
Published 27 января, 06:39
Modified 27 января, 06:41
Updated 27 января, 06:41
1 февраля в областной столице вновь заработают ярмарки. Свою продукцию традиционно представят крупные производители и фермеры Тюмени и юга Тюменской области. Там же можно будет найти мясо, полуфабрикаты, мед и другие продукты с личных подсобных хозяйств.
Торговля фермерскими продуктами развернется на четырех площадках. Торговые ряды установят на прилегающей территории к Выставочному залу по адресу: ул. Севастопольская, 12, и около ТЦ «Заречный двор» на проспекте Солнечном. Также ярмарки развернутся на парковке около дома №31 на улице Льва Толстого и около домов №15, 17 на улице Ставропольской.
Все торговые точки будут работать с 8 до 17 часов, кроме ярмарки на Ставропольской — там торговля начнется с 09:00 часов.
Как сообщал «Наш Город», в 2024 году тюменцы потратили на ярмарках на 26% больше денег, чем годом ранее. За год проведено 10 продовольственных ярмарок, товарооборот которых составил 32,2 млн рублей.