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Posted 27 января, 06:39

Published 27 января, 06:39

Modified 27 января, 06:41

Updated 27 января, 06:41

Тюменцам предложат фермерские продукты на ярмарках

Тюменцам предложат фермерские продукты на ярмарках

27 января 2025, 06:39
Фото: 1MI.
Мэрия Тюмени назвала дату первой в текущем году ярмарки, на которой тюменцы смогут купить свежие и натуральные продукты.

1 февраля в областной столице вновь заработают ярмарки. Свою продукцию традиционно представят крупные производители и фермеры Тюмени и юга Тюменской области. Там же можно будет найти мясо, полуфабрикаты, мед и другие продукты с личных подсобных хозяйств.

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Торговля фермерскими продуктами развернется на четырех площадках. Торговые ряды установят на прилегающей территории к Выставочному залу по адресу: ул. Севастопольская, 12, и около ТЦ «Заречный двор» на проспекте Солнечном. Также ярмарки развернутся на парковке около дома №31 на улице Льва Толстого и около домов №15, 17 на улице Ставропольской.

Все торговые точки будут работать с 8 до 17 часов, кроме ярмарки на Ставропольской — там торговля начнется с 09:00 часов.

Как сообщал «Наш Город», в 2024 году тюменцы потратили на ярмарках на 26% больше денег, чем годом ранее. За год проведено 10 продовольственных ярмарок, товарооборот которых составил 32,2 млн рублей.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Торговля#Ярмарка
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