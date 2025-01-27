Тюменский урбанист раскритиковал идею превращения Тюмени в город-музей

Однако, несмотря на столь грандиозные планы, не все так просто. Преобразовать центр Тюмени в нечто похожее на музей будет непросто. Одна из основных причин — это уже существующая застройка. В центре города немало современных зданий, которые сложно будет интегрировать в исторический контекст. Кроме того, высокая плотность населения и необходимость сохранить функциональность городской инфраструктуры также осложняют задачу, об этом «Нашему городу» рассказал урбанист Никита Мельников.