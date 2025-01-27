Тюменский урбанист раскритиковал идею превращения Тюмени в город-музей

Posted 27 января, 11:44
Published 27 января, 11:44
Modified 27 января, 11:46
Updated 27 января, 11:46
Глава Тюмени, Максим Афанасьев, на недавней встрече с представителями сферы гостеприимства озвучил амбициозную идею преобразования города в рамках исторического центра. По его словам, концепция «Врата Сибири» будет основой долгосрочной стратегии развития городской среды, которая станет ориентиром для рестораторов и отельеров в планировании своего бизнеса.
«Сегодня просто накормить людей вкусно — это не достаточно. Они хотят не только еды, но и эмоций. А эмоции рождаются из историй. Одну из таких историй мы и предлагаем через концепцию „Врата Сибири“ — идея первого русского города Сибири. Это огромный потенциал для многих сфер города», — отметил мэр.
В рамках этой концепции сейчас разрабатывается мастер-план города, который охватывает все сферы развития Тюмени. Особое внимание уделяется использованию элементов исторического наследия в архитектуре: планируется воссоздание утраченных объектов и деталей, таких как фактуры и цвета, чтобы передать дух места и сохранить историю.
Однако, несмотря на столь грандиозные планы, не все так просто. Преобразовать центр Тюмени в нечто похожее на музей будет непросто. Одна из основных причин — это уже существующая застройка. В центре города немало современных зданий, которые сложно будет интегрировать в исторический контекст. Кроме того, высокая плотность населения и необходимость сохранить функциональность городской инфраструктуры также осложняют задачу, об этом «Нашему городу» рассказал урбанист Никита Мельников.
«Как вы будете реализовывать эту историческую концепцию, когда у нас центр города — смесь советской застройки с высотками из панорамных окон. Вот вам и исторический контекст. Это просто смешно. Все под снос? Вряд ли. Понаставят пару странных скульптур, да и скажут, что реализовали идею. Не думаю, что от этого стоит ждать чего-то грандиозного», — отметил урбанист.
Другим препятствием является баланс между сохранением исторического наследия и необходимостью развития города для того, чтобы он оставался современным и комфортным для жизни. Поддержание исторического характера требует больших вложений и реставрации объектов, что может столкнуться с экономическими реалиями.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава администрации Тюмени Максим Афанасьев заявил, что Тюмень официально вошла в список городов-миллионников.