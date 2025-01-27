Тюменский участник принес первую победу команде на шоу федерального телеканала

Далее в выпуске участников звездной и народной команд ждало большое испытание под названием «Скорый поезд». Участники должны были на бочках добраться до арбузов, изобразив поезд. В дополнение командам необходимо было взять арбуз и таким же способом донести его до сабель, где участник той или иной команды насаживал арбуз на саблю.