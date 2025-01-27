Тюменский участник принес первую победу команде на шоу федерального телеканала

Posted 27 января, 11:32
Published 27 января, 11:32
Modified 27 января, 11:44
Updated 27 января, 11:44
Экскурсию участникам, состоящим из состава предыдущего сезона устроила ведущая Ляйсан Утяшева. Одним из испытаний было прослушивание оркестра на улице Самарканда, а затем расстановка участников по местам по памяти, а также присвоение всем правильного инструмента.
В этом задании отличился тюменец Андрей Зубенко, который правильно расставил инструменты, но немного перепутал нескольких исполнителей. Так или иначе, задание было выполнено.
Далее в выпуске участников звездной и народной команд ждало большое испытание под названием «Скорый поезд». Участники должны были на бочках добраться до арбузов, изобразив поезд. В дополнение командам необходимо было взять арбуз и таким же способом донести его до сабель, где участник той или иной команды насаживал арбуз на саблю.
Справилась с испытанием народная команда, команда звезд же отправилась жить в палаточный лагерь, а участники из регионов — на виллу.