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Posted 27 января, 11:32

Published 27 января, 11:32

Modified 27 января, 11:44

Updated 27 января, 11:44

Тюменский участник принес первую победу команде на шоу федерального телеканала

Тюменский участник принес первую победу команде на шоу федерального телеканала

27 января 2025, 11:32
Фото: Телеканал ТНТ.
Тюменец Андрей Зубенко обеспечил своей команде комфортные условия в новом телешоу канала ТНТ «Выжить в Самарканде». Житель нашего региона хорошо, но не без трудностей справился с одним из испытаний во время экскурсии по одному из главных городов Узбекистана.

Экскурсию участникам, состоящим из состава предыдущего сезона устроила ведущая Ляйсан Утяшева. Одним из испытаний было прослушивание оркестра на улице Самарканда, а затем расстановка участников по местам по памяти, а также присвоение всем правильного инструмента.

В этом задании отличился тюменец Андрей Зубенко, который правильно расставил инструменты, но немного перепутал нескольких исполнителей. Так или иначе, задание было выполнено.

Далее в выпуске участников звездной и народной команд ждало большое испытание под названием «Скорый поезд». Участники должны были на бочках добраться до арбузов, изобразив поезд. В дополнение командам необходимо было взять арбуз и таким же способом донести его до сабель, где участник той или иной команды насаживал арбуз на саблю.

Справилась с испытанием народная команда, команда звезд же отправилась жить в палаточный лагерь, а участники из регионов — на виллу.

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Ранее сообщалось о том, что два тюменца поборются за главный приз на федеральном телешоу.

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