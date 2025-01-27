Тюменский дом быта «Сибирь» откроют в 2025 году

Posted 27 января, 07:24
Published 27 января, 07:24
Modified 27 января, 07:26
Updated 27 января, 07:26
По его словам, в первую очередь начнут работу магазины, ресторан и кофейня, расположенные на первом этаже здания. Договоры с арендаторами уже заключены. Офисные пространства будут сданы ключевому арендатору — переговоры с крупными компаниями уже ведутся.
Также к осени будет благоустроена пешеходная аллея. Концертный зал, предусмотренный проектом, будет открыт в 2026 году, пишет DK.RU.
«Главная боль компаний, находящихся в поиске офисных площадей, — устаревший офисный фонд, нежелание собственников обновлять коммунальные сети, ремонтировать лифты, создавать современную инфраструктуру в здании и вокруг него, а также нежелательное соседство с другими. Я хочу сделать так, чтобы сотруднику компании-арендатора хотелось утром ехать на работу, чтобы он с воодушевлением рассказывал своим знакомым, в каком здании работает», — подчеркнул Иван Михайлов.
Напомним, ХК «Дина» выкупила дом быта «Сибирь» в 2021 году. Изначально работы по реконструкции здания планировали завершить в 2024 году, но из-за увеличившихся сроков доставки стройматериалов вследствие введенных в отношении России санкций, процесс ремонта затянулся. Информация о том, какой будет итоговая сумма, потраченная на реновацию дома быта, неизвестна. Ранее в ХК «Дина» проведение реконструкции оценивали в 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются противоаварийные работы в круглой бане, расположенной по улице Ленина. Реставрация бани начнется после их завершения.