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Posted 27 января, 07:24

Published 27 января, 07:24

Modified 27 января, 07:26

Updated 27 января, 07:26

Тюменский дом быта «Сибирь» откроют в 2025 году

Тюменский дом быта «Сибирь» откроют в 2025 году

27 января 2025, 07:24
Фото: 2 ГИС.
Обновленный дом быта «Сибирь» в Тюмени откроют в этом году — мультифункциональный центр Si Hall начнет работу в начале осени. Об этом сообщил Иван Михайлов, генеральный директор холдинга «Дина», который проводит реконструкцию.

По его словам, в первую очередь начнут работу магазины, ресторан и кофейня, расположенные на первом этаже здания. Договоры с арендаторами уже заключены. Офисные пространства будут сданы ключевому арендатору — переговоры с крупными компаниями уже ведутся.

Также к осени будет благоустроена пешеходная аллея. Концертный зал, предусмотренный проектом, будет открыт в 2026 году, пишет DK.RU.

«Главная боль компаний, находящихся в поиске офисных площадей, — устаревший офисный фонд, нежелание собственников обновлять коммунальные сети, ремонтировать лифты, создавать современную инфраструктуру в здании и вокруг него, а также нежелательное соседство с другими. Я хочу сделать так, чтобы сотруднику компании-арендатора хотелось утром ехать на работу, чтобы он с воодушевлением рассказывал своим знакомым, в каком здании работает», — подчеркнул Иван Михайлов.

Напомним, ХК «Дина» выкупила дом быта «Сибирь» в 2021 году. Изначально работы по реконструкции здания планировали завершить в 2024 году, но из-за увеличившихся сроков доставки стройматериалов вследствие введенных в отношении России санкций, процесс ремонта затянулся. Информация о том, какой будет итоговая сумма, потраченная на реновацию дома быта, неизвестна. Ранее в ХК «Дина» проведение реконструкции оценивали в 200 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются противоаварийные работы в круглой бане, расположенной по улице Ленина. Реставрация бани начнется после их завершения.

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