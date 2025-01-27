Тюменский дом быта «Сибирь» откроют в 2025 году

Напомним, ХК «Дина» выкупила дом быта «Сибирь» в 2021 году. Изначально работы по реконструкции здания планировали завершить в 2024 году, но из-за увеличившихся сроков доставки стройматериалов вследствие введенных в отношении России санкций, процесс ремонта затянулся. Информация о том, какой будет итоговая сумма, потраченная на реновацию дома быта, неизвестна. Ранее в ХК «Дина» проведение реконструкции оценивали в 200 миллионов рублей.