Posted 27 января, 16:02
Published 27 января, 16:02
Modified 27 января, 16:02
Updated 27 января, 16:02
Согласно информации «Лента.ру», в период с апреля по июнь 2024 года посещаемость в ресторанах Burger King уменьшилась на 3,86%, в Wendy’s — на 3,24%, а в McDonald’s — на 2,5%.
Специалисты полагают, что основным фактором такого падения является растущая популярность здорового питания в обществе. Предыдущий тренд на бодипозитив стал менее актуален, поскольку зачастую был нужен для принятия себя людям с лишним весом, которым не удавалось похудеть. Об этом пишет 56orb.
Россия следует общемировым тенденциям. Рестораторы заметили, что потребители все чаще предпочитают полезные блюда, даже когда речь идет о фастфуде. Для многих, кто самостоятельно не мог справиться с излишним весом, положительные изменения стали возможными благодаря медпрепаратам, таким как «Оземпик» и его аналоги, предназначенным для борьбы с диабетом и ожирением.
В США, где более 40% взрослых имеют избыточный вес (по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний), ежегодно выписывается множество рецептов на данный препарат.
В нашей стране в прошлом году фармацевтическая компания «Промомед» начала производство лекарства на основе семаглутида под названием «Велгия», предназначенного для людей с нарушениями метаболизма, включая ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Перед его применением следует обязательно проконсультироваться с врачом.
Многие пациенты, принимающие препараты с семаглутидом, начали не только сбрасывать вес, но и избавляться от других вредных пристрастий. У них заметно снизилось желание к сладкому, фастфуду, а также к никотину и алкоголю. Ссылаясь на имеющиеся отчеты, издание Bloomberg подтверждает, что эти средства действительно эффективно уменьшают зависимость от сладкого, никотина и алкоголя. Это вызывает обеспокоенность у производителей такой продукции, что косвенно подтверждается и снижением объема продаж в сетях быстрого питания.
Для большинства людей здоровье, похоже, стало приоритетнее, чем покупка быстрой и не очень полезной пищи.