Тренд на здоровое питание ударил по выручке фастфуда

Многие пациенты, принимающие препараты с семаглутидом, начали не только сбрасывать вес, но и избавляться от других вредных пристрастий. У них заметно снизилось желание к сладкому, фастфуду, а также к никотину и алкоголю. Ссылаясь на имеющиеся отчеты, издание Bloomberg подтверждает, что эти средства действительно эффективно уменьшают зависимость от сладкого, никотина и алкоголя. Это вызывает обеспокоенность у производителей такой продукции, что косвенно подтверждается и снижением объема продаж в сетях быстрого питания.