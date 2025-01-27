Тоболяк рассказал, почему он снес общественный туалет

Posted 27 января, 06:48
Published 27 января, 06:48
Modified 27 января, 06:50
Updated 27 января, 06:50
Как выяснилось, 26-летний тоболяк скрылся с места ДТП из-за того, что у него не было водительских прав. А в здание общественного туалета он врезался случайно — занесло автомобиль.
В настоящее время на водителя составлены административные материалы, сам автомобиль эвакуирован на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В ДТП погиб водитель одного из грузовиков.