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Posted 27 января, 06:48

Published 27 января, 06:48

Modified 27 января, 06:50

Updated 27 января, 06:50

Тоболяка, снесшего общественный туалет в городе, нашли

Тоболяк рассказал, почему он снес общественный туалет

27 января 2025, 06:48
Фото: ГАИ ТО.

Тоболяка, снесшего общественный туалет в городе, нашли

Сюжет
ДТП
В Тобольске нашли водителя SsangYong Kyron, снесшего в минувшие выходные дни общественный туалет по улице Семена Ремезова и уехавшего с места аварии.

Как выяснилось, 26-летний тоболяк скрылся с места ДТП из-за того, что у него не было водительских прав. А в здание общественного туалета он врезался случайно — занесло автомобиль.

В настоящее время на водителя составлены административные материалы, сам автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

В Тобольске водитель SsangYong протаранил общественный туалет
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В ДТП погиб водитель одного из грузовиков.

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