Правда лучший? Тюмень стала одним из самых комфортных городов для жизни в России

Отметим, что Тюмень выделилась еще несколькими пунктами в списке. Как оказалось, самые верные и приверженные своему региону живут как раз в Тюменской области и Чечне. Первый регион стал лидером еще и по уровню удовлетворенности населения предоставляемыми ему социальными услугами.