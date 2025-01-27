nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 11:09

Published 27 января, 11:09

Modified 27 января, 12:22

Updated 27 января, 12:22

Правда лучший? Тюмень стала одним из самых комфортных городов для жизни в России

Правда лучший? Тюмень стала одним из самых комфортных городов для жизни в России

27 января 2025, 11:09
Фото: 1MI.
Тюменская область признана одним из лучших регионов для жизни в стране. Оценивали специалисты самые крупные города и регионы по качеству жизни, составив рейтинги от лучших к худшим. Тюмень заняла четвертое место.

С результатами исследования ознакомились Агентства стратегических инициатив ознакомился ТАСС. Так, первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург, и вся республика Татарстан. Четвертое место за Тюменью, десятку лидеров замыкает Башкирия. Также впервые в топ-20 рейтинга впервые вошли отдаленные регионы, как например Мурманская область и Сахалин.

Отметим, что Тюмень выделилась еще несколькими пунктами в списке. Как оказалось, самые верные и приверженные своему региону живут как раз в Тюменской области и Чечне. Первый регион стал лидером еще и по уровню удовлетворенности населения предоставляемыми ему социальными услугами.

Тюмень возглавила рейтинг по затовариванию новостройками
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что Тюменская область попала в антирейтинг ипотечных регионов-должников.

Читайте также:
Тюменская область попала в антирейтинг ипотечных регионов-должниковТюменская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем преступностиНеобычная встреча. На одном поле друг против друга сыграют футболисты Тюмени и КНДР
#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Рейтинги#Новости тюмени#Рейтинг#Рейтинг регионов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика