Правда лучший? Тюмень стала одним из самых комфортных городов для жизни в России

Posted 27 января, 11:09
Published 27 января, 11:09
Modified 27 января, 12:22
Updated 27 января, 12:22
С результатами исследования ознакомились Агентства стратегических инициатив ознакомился ТАСС. Так, первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург, и вся республика Татарстан. Четвертое место за Тюменью, десятку лидеров замыкает Башкирия. Также впервые в топ-20 рейтинга впервые вошли отдаленные регионы, как например Мурманская область и Сахалин.
Отметим, что Тюмень выделилась еще несколькими пунктами в списке. Как оказалось, самые верные и приверженные своему региону живут как раз в Тюменской области и Чечне. Первый регион стал лидером еще и по уровню удовлетворенности населения предоставляемыми ему социальными услугами.