Необычная встреча. На одном поле друг против друга сыграют футболисты Тюмени и КНДР

Как рассказали представители клуба «Тюмень», изначально футболисты должны были сыграть с Узбекистаном 2 февраля, однако команда «Сурхан» хотела сыграть на своем поле, до которого тюменцам было ехать около часа, что не устроило коллектив. Тогда организаторы сбора предложили сыграть с другой командой — национальной сборной Северной Кореи.