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Posted 27 января, 10:48

Published 27 января, 10:48

Modified 27 января, 11:03

Updated 27 января, 11:03

Необычная встреча. На одном поле друг против друга сыграют футболисты Тюмени и КНДР

Необычная встреча. На одном поле друг против друга сыграют футболисты Тюмени и КНДР

27 января 2025, 10:48
Фото: 1MI.
Футбольный клуб «Тюмень» сыграет в товарищеском матче против сборной Северной Кореи. Об этом сообщили на сайте Тюменского футбольного клуба.

Как рассказали представители клуба «Тюмень», изначально футболисты должны были сыграть с Узбекистаном 2 февраля, однако команда «Сурхан» хотела сыграть на своем поле, до которого тюменцам было ехать около часа, что не устроило коллектив. Тогда организаторы сбора предложили сыграть с другой командой — национальной сборной Северной Кореи.

Матч пройдет в Турции, где северокорейцы готовятся к матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира, а тюменцы — к новой части сезона в ФНЛ. В этом турнире Тюменские футболисты пока что на последнем месте.

Отметим, что последний раз в Турции «Тюмень» играла четыре года назад в рамках национальной сборной. Игра шла против Монголии, закончилась со счетом 0-0.

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Ранее сообщалось о том, что тюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет Октября.

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#Александр Смирнов#Общество#Спорт#Новости тюмени#Футбол
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