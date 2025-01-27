Необычная встреча. На одном поле друг против друга сыграют футболисты Тюмени и КНДР

Posted 27 января, 10:48
Published 27 января, 10:48
Modified 27 января, 11:03
Updated 27 января, 11:03
Как рассказали представители клуба «Тюмень», изначально футболисты должны были сыграть с Узбекистаном 2 февраля, однако команда «Сурхан» хотела сыграть на своем поле, до которого тюменцам было ехать около часа, что не устроило коллектив. Тогда организаторы сбора предложили сыграть с другой командой — национальной сборной Северной Кореи.
Матч пройдет в Турции, где северокорейцы готовятся к матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира, а тюменцы — к новой части сезона в ФНЛ. В этом турнире Тюменские футболисты пока что на последнем месте.
Отметим, что последний раз в Турции «Тюмень» играла четыре года назад в рамках национальной сборной. Игра шла против Монголии, закончилась со счетом 0-0.
Ранее сообщалось о том, что тюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет Октября.