На тюменском железнодорожном вокзале открыли капсульный отель

Как пояснили в пресс-службе СвЖД, к бронированию в настоящее время доступны двухместные капсулы со спальными местами. Каждая кабина оборудована также кондиционером, багажным отделением, шумоизоляционной дверью и USB-розеткой, зеркалом/крючками для одежды, полкой для вещей, розеткой для зарядки гаджетов.