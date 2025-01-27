На тюменском железнодорожном вокзале открыли капсульный отель

Posted 27 января, 08:06
Published 27 января, 08:06
Modified 27 января, 08:08
Updated 27 января, 08:08
Как пояснили в пресс-службе СвЖД, к бронированию в настоящее время доступны двухместные капсулы со спальными местами. Каждая кабина оборудована также кондиционером, багажным отделением, шумоизоляционной дверью и USB-розеткой, зеркалом/крючками для одежды, полкой для вещей, розеткой для зарядки гаджетов.
Тарифы на размещение в двухместной капсуле с тамбуром начинаются от 1 тысячи 100 рублей — столько стоит первый час. С каждым часом стоимость часа будет уменьшаться:
«Аренда спальных мест доступна в любое время суток. Между посещениями гостей в отсеках производится обязательная санитарная обработка. Благодаря гибкой тарифной сетке арендовать такую капсулу можно как на один час, так и на несколько. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья», — отметили в СвЖД.
И добавили, что одноместная капсула без тамбура будет запущена в работу в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 12 месяцев средняя стоимость номеров в гостиницах и отелях составила порядка 3,7 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом рост составил более 17%.