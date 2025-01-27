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Posted 27 января, 08:06

Published 27 января, 08:06

Modified 27 января, 08:08

Updated 27 января, 08:08

На тюменском железнодорожном вокзале открыли капсульный отель

На тюменском железнодорожном вокзале открыли капсульный отель

27 января 2025, 08:06
Фото: rec-room.ru.
Капсульный отель открыли в начале этого года на тюменском железнодорожном вокзале. Модуль из двух изолированных комфортных секций установили на втором этаже вокзального комплекса.

Как пояснили в пресс-службе СвЖД, к бронированию в настоящее время доступны двухместные капсулы со спальными местами. Каждая кабина оборудована также кондиционером, багажным отделением, шумоизоляционной дверью и USB-розеткой, зеркалом/крючками для одежды, полкой для вещей, розеткой для зарядки гаджетов.

Тарифы на размещение в двухместной капсуле с тамбуром начинаются от 1 тысячи 100 рублей — столько стоит первый час. С каждым часом стоимость часа будет уменьшаться:

  • Более 1 ч. — скидка 10%
  • Более 2 ч. — скидка 20%
  • Более 3 ч. — скидка 30%
  • Более 12 ч. — скидка 100%
«Аренда спальных мест доступна в любое время суток. Между посещениями гостей в отсеках производится обязательная санитарная обработка. Благодаря гибкой тарифной сетке арендовать такую капсулу можно как на один час, так и на несколько. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья», — отметили в СвЖД.

И добавили, что одноместная капсула без тамбура будет запущена в работу в ближайшее время.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Железнодорожный вокзал#Новости тюмени#Отели
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