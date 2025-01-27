Морозы и метели: метеоролог предупредила тюменцев об опасной погоде в феврале

Февраль в Тюмени будет отличаться продолжительными холодами и обильными снегопадами, утверждают синоптики. Ожидается, что температура в первой половине месяца будет держаться на уровне -15…-20°C, а в отдельные дни могут быть сильные морозы до -30°C. Однако к концу месяца температура постепенно начнёт повышаться до -10°C. Специалисты объясняют это влиянием антициклона, который будет доминировать над регионом в первой половине месяца. Это создаст условия для устойчивых морозов.