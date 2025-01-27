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Posted 27 января, 08:25

Published 27 января, 08:25

Modified 27 января, 08:27

Updated 27 января, 08:27

Метеоролог предупредила тюменцев об опасной погоде в феврале.

Морозы и метели: метеоролог предупредила тюменцев об опасной погоде в феврале

27 января 2025, 08:25
Фото: 1MI. Метеоролог предупредила тюменцев об опасной погоде в феврале.

Метеоролог предупредила тюменцев об опасной погоде в феврале

Февраль в Тюмени обещает быть по-настоящему суровым: синоптики прогнозируют сильные морозы до -25°C и обильные снегопады. В первой половине месяца город накроет антициклон, усиливающий холод, а вторая половина принесет метели и штормовой снег.

Февраль в Тюмени будет отличаться продолжительными холодами и обильными снегопадами, утверждают синоптики. Ожидается, что температура в первой половине месяца будет держаться на уровне -15…-20°C, а в отдельные дни могут быть сильные морозы до -30°C. Однако к концу месяца температура постепенно начнёт повышаться до -10°C. Специалисты объясняют это влиянием антициклона, который будет доминировать над регионом в первой половине месяца. Это создаст условия для устойчивых морозов.

Вторая половина февраля принесет ослабление холода, но при этом возможны сильные снегопады и метели, так как в этот период через регион пройдет циклоническая активность.

«Сильные морозы связаны с тем, что антициклон накрывает Сибирь, не позволяя холодному воздуху проникать на юг. В Тюмени же этот антициклон особенно чувствителен, так как наш город расположен в низинной части и часто оказывается в зоне, где происходит скопление холодного воздуха, что усиливает морозы», — объяснила «Нашему городу» метеоролог Лидия Кашина.

Так что, тюменцам стоит готовиться к холодам, утепляться и быть внимательными на дорогах в условиях метелей и снежных заносов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области сдают в аренду нефтяную скважину по цене однокомнатной квартиры.

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#Алиса Вернер#Тюмень#Тюменская область#Погода в Тюмени#Погода#Климат#Февраль#Аномальная погода
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