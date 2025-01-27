Морозы и метели: метеоролог предупредила тюменцев об опасной погоде в феврале

Posted 27 января, 08:25
Published 27 января, 08:25
Modified 27 января, 08:27
Updated 27 января, 08:27
Февраль в Тюмени будет отличаться продолжительными холодами и обильными снегопадами, утверждают синоптики. Ожидается, что температура в первой половине месяца будет держаться на уровне -15…-20°C, а в отдельные дни могут быть сильные морозы до -30°C. Однако к концу месяца температура постепенно начнёт повышаться до -10°C. Специалисты объясняют это влиянием антициклона, который будет доминировать над регионом в первой половине месяца. Это создаст условия для устойчивых морозов.
Вторая половина февраля принесет ослабление холода, но при этом возможны сильные снегопады и метели, так как в этот период через регион пройдет циклоническая активность.
«Сильные морозы связаны с тем, что антициклон накрывает Сибирь, не позволяя холодному воздуху проникать на юг. В Тюмени же этот антициклон особенно чувствителен, так как наш город расположен в низинной части и часто оказывается в зоне, где происходит скопление холодного воздуха, что усиливает морозы», — объяснила «Нашему городу» метеоролог Лидия Кашина.
Так что, тюменцам стоит готовиться к холодам, утепляться и быть внимательными на дорогах в условиях метелей и снежных заносов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области сдают в аренду нефтяную скважину по цене однокомнатной квартиры.