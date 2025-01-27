Мороз крепчал: в Тюменскую область вернется похолодание

Уже во вторник 28 января синоптики центра «Фобос» обещают в Тюмени -18… -20°ночью и -8… -10° днем. В течение суток в областном центре ожидается переменная облачность, небольшой снег при умеренном ветре. Водителям следует быть осторожными: на город опустится сильный туман.