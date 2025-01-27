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Posted 27 января, 10:19

Published 27 января, 10:19

Modified 27 января, 10:21

Updated 27 января, 10:21

Мороз крепчал: в Тюменскую область вернется похолодание

Мороз крепчал: в Тюменскую область вернется похолодание

27 января 2025, 10:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Текущая неделя, а с ней и январь закончится для тюменцев морозными днями.

Уже во вторник 28 января синоптики центра «Фобос» обещают в Тюмени -18… -20°ночью и -8… -10° днем. В течение суток в областном центре ожидается переменная облачность, небольшой снег при умеренном ветре. Водителям следует быть осторожными: на город опустится сильный туман.

Снегопад продолжится и 29 января, и ночные морозы продлятся днем — термометры покажут -13… -15°. Ночью потеплеет до -10… -12°.

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30 января местами выглянет солнце, погода будет малооблачной, а ветер — слабым. Но тепла ждать не стоит: ночью термометры покажут -23… -25°, днем -17… 19°. Днем 31 января потеплеет до -11… -13°, а ночью морозы вернутся с новой силой: -24… -26°. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман.

В Тобольске 28 января ночью похолодает до -20.22°, днем термометры покажут -16.18°. 29 января в течение суток температура будет держаться на уровне -15.17°. 30 января при переменной облачности термометры покажут ночью -25.27°, днем -21.23°. 31 января морозы усилятся до -27.29° ночью, а днем потеплеет до -15.17°.

Ранее синоптики обещали тюменцам теплый февраль, хотя и вс6его с одним солнечным днем. Последний месяц зимы ожидался самым теплым за последние пять лет.

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