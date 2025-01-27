Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария с грузовиками

Posted 27 января, 06:26
Published 27 января, 06:26
Modified 27 января, 06:28
Updated 27 января, 06:28
По предварительным данным, 51-летний водитель Shacman, груженый щебнем, выехал на встречную полосу движения, где врезался с большегрузом HINO, груженым продовольственными товарами.
От удара обе автомашины съехали на обочину, грузовик HINO перевернулся на бок. В результате ДТП водитель HINO скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель Shacman с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 25 января, в Тобольске на Уватском тракте столкнулись грузовик и легковой автомобиль Hyundai. В аварии травмы получили 4 человека, в том числе 2-летний ребенок.