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Posted 27 января, 06:26

Published 27 января, 06:26

Modified 27 января, 06:28

Updated 27 января, 06:28

Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария с грузовиками

Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария с грузовиками

27 января 2025, 06:26
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла накануне вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 70-м километре автодороги столкнулись грузовые автомобили Shacman и HINO.

По предварительным данным, 51-летний водитель Shacman, груженый щебнем, выехал на встречную полосу движения, где врезался с большегрузом HINO, груженым продовольственными товарами.

От удара обе автомашины съехали на обочину, грузовик HINO перевернулся на бок. В результате ДТП водитель HINO скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель Shacman с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 25 января, в Тобольске на Уватском тракте столкнулись грузовик и легковой автомобиль Hyundai. В аварии травмы получили 4 человека, в том числе 2-летний ребенок.

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