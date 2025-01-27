Кофе как роскошь: сколько стоит чашка любимого напитка для жителей Тюмени в 2025 году

Напомним, что некоторые рестораны и кафе в Тюмени уже отказались от кофе в своем меню по причине роста стоимости напитков. Такое решение, в частности, приняло руководство веганского общепита. Как мы рассказывали ранее, от кофе в заведении отказались еще в декабре прошлого года, поскольку его себестоимость достигла показателя в 500 рублей за одну чашку. Представители заведения отмечали, что за прошедшие несколько лет подорожало буквально все — и стоимость используемого для приготовления напитков растительного молока, и зерна, и даже аренда оборудования. Рост стоимости составил почти 2,5 раза. Руководство кафе подчеркивало, что ценовой рекорд нанес сокрушительный удар не по сетевым кофейням, а по так называемым специализированным заведениям. Владельцы сети предупреждали, что это только начало, ситуация будет развиваться по цепочке, и обязательно отразится и на других предприятиях общепита.