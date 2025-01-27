Кофе как роскошь: сколько стоит чашка любимого напитка для жителей Тюмени в 2025 году

Posted 27 января, 11:37
Published 27 января, 11:37
Modified 27 января, 11:39
Updated 27 января, 11:39
В магазинах Тюмени в 2025 году представлен кофе, изготовленный из зерен, которые поставляются преимущественно из двух стран — Вьетнам и Бразилия. И именно в них в прошлом году сложились неблагоприятные погодные условия, о чем мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Так, Бразилия страдала от засухи, которую синоптики прямо называли аномальной, а во Вьетнаме засуха сменилась проливными дождями. Результат — проблемы с урожаем кофе. Как следствие, сырье значительно прибавило в цене.
В декабре прошлого года стоимость кофе на бирже достигла максимума, рекордных показателей начиная с конца 70-х годов.
Однако и этим причины подорожания кофе в 2025 году не исчерпываются. Свою лепту в рост стоимости продукта внесла и высокая инфляция, и ослабление российской национальной валюты, а также проблемы с логистикой, обусловленные санкционным давлением.
Алексей Кугаенко, руководитель направления известной сети кофеен, в комментарии к материалу в «Тинькофф Журнале» обратил внимание и на такую причину, как нестабильная обстановка на Ближнем Востоке.
«Военные конфликты в этом регионе существенным образом усложняют логистические процессы. Так, сегодня доставка кофе из африканских стран занимает в среднем на месяц больше, чем раньше. Причина — сложности в регионе Красного моря», — отмечает эксперт.
Многие зарубежные банки больше не сотрудничают с российскими финансовыми организациями напрямую. В результате увеличивается комиссия, и это тоже влияет на стоимость кофе.
Рамаз Чантурия, руководитель ассоциации «Росчайкофе», в беседе с РБК обратил внимание на то, что рост стоимости арабики до рекордных показателей — далеко не первый. В истории такие периоды уже были.
«Пиковых ценовых значений сырье уже достигало, к примеру, такое происходило в 2011 году. Примерно раз в десять лет цены поднимаются до максимальных показателей, а затем постепенно снижаются. Однако если раньше по мере того, как дорожала арабика, робуста дорожала не столь значительно, то теперь ситуация несколько иная, ведь цена последней увеличилась в два раза. Такого еще не было», — признается эксперт.
Стоит отметить, что резкий рост биржевой стоимости кофе не сразу отразится на его розничной цене. Дело в том, что наиболее крупные и известные российские производители напитка, равно как и обжарщики, предпочитают закупать зерна в рамках долгосрочных договоров. Так что сейчас, в начале 2025 года, в кофейнях Тюмени напитки готовятся еще из старых запасов, их купили еще по старым ценам. Однако запасы постепенно тают. А новые договора подписываются, соответственно, уже по новой стоимости.
Кофе — товар, который относится к категории валютных. Соответственно, на его стоимость прямо влияет ослабление курса российской национальной валюты по отношению к доллару США. И то подорожание кофе, на которое тюменцы уже наверняка успели обратить внимание в магазинах — как раз следствие.
Екатерина Горина, руководитель PR-отдела сети кофеен, в комментарии к материалу РБК подчеркивает: в течение первой половины 2025 года в Россию будут поставлять кофе уже по новым ценам.
«Вряд ли стоит рассчитывать на то, что в течение первого полугодия цена на кофе в России изменится в меньшую сторону. Ситуация прояснится летом, когда будет понятен объем урожая. Впрочем, таким же дешевым, как до этого, кофе уже, скорее всего, не будет», — отмечает эксперт.
Многие жители Тюмени уже не представляют свою жизнь без периодического посещения кофеен. Станет ли такой досуг для них недоступным в 2025 году? Это зависит от конкретного заведения и финансовой модели, которой оно придерживается. Некоторые кофейни, возможно, начнут использовать более дешевые смеси, другие примут решение повысить стоимость напитков. Стратегия, предполагающая замену сырья на более дешевое и менее качественное, может привести к тому, что вкус напитков изменится, и не в лучшую сторону. К этому тюменцам тоже стоит быть готовыми.
Сколько сейчас стоит кофе в тюменских кофейнях? Цены варьируются и в среднем составляют 160-220 рублей, как следует из прейскуранта одного из городских общепитов. Однако владельцы общепита отмечают, что число посетителе пока еще не сокращается.
Ксения Куликова, маркетолог тюменской сети кофеен, в беседе с 72.ru подчеркнула, что предприятие закупает зерно высокого качества. Она отмечает: настоящих ценителей напитка рост стоимости вряд ли остановит и заставит отказаться от привычного удовольствия.
«Неурожай прошлого года в Америке и в Азии во многом повлиял на объемы кофе. Его довольно сложно приобрести, и, конечно же, цены продолжают расти. Влияют и логистические сложности. К примеру, раньше кофе в Азию из стран Африки доставлялся по одному каналу, потом он закрылся, так что сырье приходится везти обходными путями», — объясняет эксперт.
Напомним, что некоторые рестораны и кафе в Тюмени уже отказались от кофе в своем меню по причине роста стоимости напитков. Такое решение, в частности, приняло руководство веганского общепита. Как мы рассказывали ранее, от кофе в заведении отказались еще в декабре прошлого года, поскольку его себестоимость достигла показателя в 500 рублей за одну чашку. Представители заведения отмечали, что за прошедшие несколько лет подорожало буквально все — и стоимость используемого для приготовления напитков растительного молока, и зерна, и даже аренда оборудования. Рост стоимости составил почти 2,5 раза. Руководство кафе подчеркивало, что ценовой рекорд нанес сокрушительный удар не по сетевым кофейням, а по так называемым специализированным заведениям. Владельцы сети предупреждали, что это только начало, ситуация будет развиваться по цепочке, и обязательно отразится и на других предприятиях общепита.
В 2025 году кофе подорожает как минимум на 15% по сравнению с 2024 годом. С этим прогнозом согласна большая часть экспертов и аналитиков. Наиболее серьезным образом в стоимости прибавят продукты, представленные в так называемых среднем и в низком сегменте — то есть те, которые продаются в магазинах Тюмени. В 2024 году они уже подорожали на 30%. И есть вероятность, что по результатам 2025 года показатель роста будет как минимум аналогичным.
Логично предположить, что столь существенный рост цен на кофе в 2025 году отразится на поведении покупателей. Многие тюменцы, вероятно, решат сократить потребление напитка или вовсе отказаться от него. Впрочем, до полного отказа дело, скорее всего, не дойдет. На фоне удорожания кофе может начать увеличиваться объем спроса на альтернативные напитки — например, на основе различных злаковых, цикория. А еще тюменцы могут начать пить больше чая — он, к счастью, пока еще не демонстрирует тенденции к подорожанию.
Кофе — не единственный продукт, который в 2025 году будет дорожать. Согласно прогнозам, уже совсем скоро подскочат цены и на другие продовольственные товары — тюменцев неприятный сюрприз будет ждать уже в феврале 2025 года.
Так, в феврале товары из категории первой необходимости, а также продукты питания в Тюмени подорожают почти на 15%. Причины все же — нестабильный курс валюты, инфляция, удорожание производства. Свою лепту вносит и время года, поскольку зимой в Тюмени всегда повышаются. Эксперты прогнозируют: если показатель инфляции фиксируется в диапазоне от 7 до 10%, уже к марту или к апрелю цены в магазинах Тюмени начнут стабилизироваться. А вот ждать того, что они вернутся к прежним значениям, все-таки не следует — это не произойдет.
Сколько будет стоит молоко в Тюмени в 2025 году? В феврале оно и продукты на его основе прибавят в цене минимум 10%. Сливочное масло, цены на которое тревожили и даже шокировали тюменцев в 2024 году, к счастью, притормозит — конечно, подорожает, но всего лишь на 5%. Аналогичную прибавку в цене продемонстрируют сметана и йогурт. Эти молочные продукты — исключение, тогда как остальные подорожают существеннее. Стоимость литра молока вполне может превысить 100 рублей.
Хлеб в Тюмени подорожает в среднем на 10% в 2025 году, мясо — в диапазоне от 10 до 12%. К примеру, свинина прибавит в цене 10% и будет стоить порядка 500 рублей за килограмм, а говядина подорожает на 12% — то есть, до 800 рублей за кило. Неприятно удивят тюменцев и цены на овощи — они в стоимости прибавят около 10-15%, что связано с повышением затрат на хранение. Настоящий удар ждет сладкоежек — шоколад и другие кондитерские изделия прибавят в стоимости сразу 15%.