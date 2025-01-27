nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 10:29

Published 27 января, 10:29

Modified 31 января, 10:48

Updated 31 января, 10:48

Эксперты СОГАЗа назвали ТОП-5 самых частых зимних травм

Эксперты СОГАЗа назвали ТОП-5 самых частых зимних травм

27 января 2025, 10:29
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFGGwpfA
СОГАЗ проанализировал обращения застрахованных по полисам страхования от несчастных случаев за последние 5 лет и назвал самые распространенные зимние травмы.

Зима считается самым травматическим сезоном из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви. В ТОП-5 самых частых обращений вошли: переломы костей кисти (40%), переломы и вывихи голени (28%), растяжения мышц и связок (22%), переломы и вывихи бедра (15%) и сотрясение головного мозга (10%), которым часто сопровождаются остальные травмы.

Средняя выплата при несчастном случае составляет около 50 000–100 000 рублей, в то время как максимальная выплата может достигать 500 000 рублей и более.

В прошлом году самая крупная выплата за травму составила 345 тыс. рублей (перелом большеберцовой кости, потребовавший оперативного лечения).

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика