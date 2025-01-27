Дорога страха: автобус с пассажирами несколько раз ломался на пути из Тюмени в Курган

Posted 27 января, 02:57
Published 27 января, 02:57
Modified 27 января, 04:42
Updated 27 января, 04:42
Двигатель начал сбоить вскоре после отправления от тюменского автовокзала. Автобус около десяти раз за всю дорогу останавливался из-за заглохшего мотора. В поселке Белозерский транспорт встал как вкопанный, и его долго не удавалось снова завести.
«Автобус начал глохнуть сразу, как только мы выехали с автовокзала в Тюмени. Несмотря на это, нас все же повезли на этом транспорте. По дороге он заглох раз десять. На улице зима, и стало страшно, что мы замерзнем, пока дождемся помощи. Остается вопрос, почему неисправный транспорт вообще выпустили на рейс в мороз», — рассказала одна из пассажиров URA.RU.
Некоторые пассажиры похвалили водителя, который каждый раз находил способ снова завести двигатель. Один раз ему даже пришлось проводить ремонт подручными средствами на морозе посреди трассы. В итоге водитель смог временно устранить поломку, и все пассажиры без потерь добрались до Кургана.
Ехавшая тем рейсом девушка призналась, что водителя хочется похвалить за умения, благодаря которым автобус все-таки не встал окончательно. Но одновременно и поругать, что подверг людей риску, используя для перевозки неисправный транспорт.
Как писал «Наш Город», жители тюменского села Нижнеманай остались без прямого автобусного сообщения с Тюменью. Перевозчик отменил в декабре 2024 года все автобусные рейсы на этом направлении. Сообщение с областным центром ухудшилось еще осенью: число рейсов сократили до трех в неделю, ссылаясь на то, что не закуплена зимняя резина.