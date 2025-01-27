Дорога страха: автобус с пассажирами несколько раз ломался на пути из Тюмени в Курган

Как писал «Наш Город», жители тюменского села Нижнеманай остались без прямого автобусного сообщения с Тюменью. Перевозчик отменил в декабре 2024 года все автобусные рейсы на этом направлении. Сообщение с областным центром ухудшилось еще осенью: число рейсов сократили до трех в неделю, ссылаясь на то, что не закуплена зимняя резина.