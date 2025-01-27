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Posted 27 января, 02:57

Published 27 января, 02:57

Modified 27 января, 04:42

Updated 27 января, 04:42

Дорога страха: автобус с пассажирами несколько раз ломался на пути из Тюмени в Курган

Дорога страха: автобус с пассажирами несколько раз ломался на пути из Тюмени в Курган

27 января 2025, 02:57
Фото: 1MI.
Пассажиры рейса Тюмень — Курган 26 января весь путь провели в страхе, что транспорт окончательно заглохнет и они останутся замерзать на трассе.

Двигатель начал сбоить вскоре после отправления от тюменского автовокзала. Автобус около десяти раз за всю дорогу останавливался из-за заглохшего мотора. В поселке Белозерский транспорт встал как вкопанный, и его долго не удавалось снова завести.

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«Автобус начал глохнуть сразу, как только мы выехали с автовокзала в Тюмени. Несмотря на это, нас все же повезли на этом транспорте. По дороге он заглох раз десять. На улице зима, и стало страшно, что мы замерзнем, пока дождемся помощи. Остается вопрос, почему неисправный транспорт вообще выпустили на рейс в мороз», — рассказала одна из пассажиров URA.RU.

Некоторые пассажиры похвалили водителя, который каждый раз находил способ снова завести двигатель. Один раз ему даже пришлось проводить ремонт подручными средствами на морозе посреди трассы. В итоге водитель смог временно устранить поломку, и все пассажиры без потерь добрались до Кургана.

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Ехавшая тем рейсом девушка призналась, что водителя хочется похвалить за умения, благодаря которым автобус все-таки не встал окончательно. Но одновременно и поругать, что подверг людей риску, используя для перевозки неисправный транспорт.

Как писал «Наш Город», жители тюменского села Нижнеманай остались без прямого автобусного сообщения с Тюменью. Перевозчик отменил в декабре 2024 года все автобусные рейсы на этом направлении. Сообщение с областным центром ухудшилось еще осенью: число рейсов сократили до трех в неделю, ссылаясь на то, что не закуплена зимняя резина.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Транспорт
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