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Posted 27 января, 11:18

Published 27 января, 11:18

Modified 27 января, 11:25

Updated 27 января, 11:25

Мальчик в Тюмени сбежал из дома из-за постоянных избиений

Бежал почти без одежды. Мальчик в Тюмени сбежал из дома из-за постоянных избиений

27 января 2025, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.

Мальчик в Тюмени сбежал из дома из-за постоянных избиений

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Дети
Прокуратура Тюмени начала проверку по факту случившегося на улице Широтная в Тюмени. Сообщается, что в одном из магазинов был обнаружен ребенок, полураздетый мальчик, его передали правоохранителям. Как рассказал сам мальчик, он убежал из дома из-за постоянных избиений.

Как рассказали представители прокуратуры, ребенок сбежал из дома практически без одежды зимой из-за очередного скандала. Отчим постоянно избивал мальчика, а чтобы избежать этого, ребенок выбежал из дома и решил где-нибудь спрятаться. Нашли ребенка в одном из магазинов местные жители, сейчас он передан правоохранительным органам.

Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, в дом мальчика наведаются сотрудники ведомства, а также полиции. После всех проверок будет принято решение о дальнейших действиях.

Фото: Прокуратура Тюменской области
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Ранее сообщалось о том, что у тюменской школьницы произошел отек гортани после обеда в школьной столовой.

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