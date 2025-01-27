Бежал почти без одежды. Мальчик в Тюмени сбежал из дома из-за постоянных избиений

Мальчик в Тюмени сбежал из дома из-за постоянных избиений

Сюжет Дети

Прокуратура Тюмени начала проверку по факту случившегося на улице Широтная в Тюмени. Сообщается, что в одном из магазинов был обнаружен ребенок, полураздетый мальчик, его передали правоохранителям. Как рассказал сам мальчик, он убежал из дома из-за постоянных избиений.