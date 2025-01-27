Бежал почти без одежды. Мальчик в Тюмени сбежал из дома из-за постоянных избиений

Posted 27 января, 11:18
Published 27 января, 11:18
Modified 27 января, 11:25
Updated 27 января, 11:25
Как рассказали представители прокуратуры, ребенок сбежал из дома практически без одежды зимой из-за очередного скандала. Отчим постоянно избивал мальчика, а чтобы избежать этого, ребенок выбежал из дома и решил где-нибудь спрятаться. Нашли ребенка в одном из магазинов местные жители, сейчас он передан правоохранительным органам.
Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, в дом мальчика наведаются сотрудники ведомства, а также полиции. После всех проверок будет принято решение о дальнейших действиях.
Ранее сообщалось о том, что у тюменской школьницы произошел отек гортани после обеда в школьной столовой.