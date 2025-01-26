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Posted 26 января, 04:36

Published 26 января, 04:36

Modified 26 января, 04:38

Updated 26 января, 04:38

В Тюмени за год снесли более 60 домов из-за реновации

В Тюмени за год снесли более 60 домов из-за реновации

26 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Более 60 домов снесли в Тюмени в 2024 году в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В числе снесенных зданий 34 многоквартирных и 29 частных домов. Работы по демонтажу были проведены за счет инвесторов. За четыре года мэрия сэкономила порядка 6 миллиардов рублей из городского бюджета за счет применения механизма КРТ.

Что касается 2025 года, то пока перспективный план вовлечения территорий жилой застройки под КРТ на 2025 год не разработан.

«В данный момент невозможно предоставить информацию о количестве планируемых к заключению договоров КРТ и числе объектов недвижимости, подлежащих сносу в 2025 году. Формирование территорий ведется на основании таких критериев. как наличие аварийного жилья, ветхого жилого фонда с длительным сроком эксплуатации, а также обращений собственников о необходимости реализации КРТ», — пояснили в мэрии РБК Тюмень.
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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют отдать под реновацию земельный участок площадью более 37 гектаров в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова. Под снос попадут более 30 многоквартирных домов, более 30 частных, свыше 100 нежилых объектов капитального строительства.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Реновация#КРТ
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