В Тобольске водитель SsangYong протаранил общественный туалет

Posted 26 января, 09:41
Published 26 января, 09:41
Modified 26 января, 09:41
Updated 26 января, 09:41
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Семена Ремезова. Влетающий в здание туалета SsangYong Kyron зафиксировали камеры видеонаблюдения. Известно, что задняя часть авто повреждена.
Сотрудники Госавтоинспекции просят тех, кому известно о местонахождении водителя обращаться в дежурную часть МО МВД России «Тобольский».
Заметим, что общественные туалеты в Тобольске уже не в первый раз «страдают» от автомобилистов. В сентябре прошлого года в здание туалета рядом с Завальным кладбищем врезался водитель BMW.