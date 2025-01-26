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Posted 26 января, 09:41

Published 26 января, 09:41

Modified 26 января, 09:41

Updated 26 января, 09:41

В Тобольске водитель SsangYong протаранил общественный туалет

В Тобольске водитель SsangYong протаранил общественный туалет

26 января 2025, 09:41
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
В Тобольске сотрудники полиции ищут водителя, который врезался в здание общественного туалета и скрылся с места аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Семена Ремезова. Влетающий в здание туалета SsangYong Kyron зафиксировали камеры видеонаблюдения. Известно, что задняя часть авто повреждена.

Сотрудники Госавтоинспекции просят тех, кому известно о местонахождении водителя обращаться в дежурную часть МО МВД России «Тобольский».

Заметим, что общественные туалеты в Тобольске уже не в первый раз «страдают» от автомобилистов. В сентябре прошлого года в здание туалета рядом с Завальным кладбищем врезался водитель BMW.

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