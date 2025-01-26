Тюменский певец выиграл 300 тысяч рублей в популярном TV-шоу

Напомним, в шоу «Конфетка» участники соревнуются за приз в размере 300 тысяч рублей. В шоу обретают вторую жизнь малоизвестные песни, опубликованные в Интернете, после того, как с ними работают звезды российской эстрады. Хиты авторов из народа исполнят известные артисты. Победа достается автору, за чью песню проголосуют большая часть зрителей в зале.