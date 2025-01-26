Тюменский певец выиграл 300 тысяч рублей в популярном TV-шоу

Posted 26 января, 05:17
Published 26 января, 05:17
Modified 26 января, 05:19
Updated 26 января, 05:19
Авторскую песню тоболяка «Дьяволица» блестяще перепела группа «Jukebox Trio» — акапельное трио, выступающее в своем собственном стиле, сочетая техники, а капелла и битбокс.
«После того, как я узнал, что мою композицию выбрали продюсеры для участия в шоу „Конфетка“, я испытал очень смешанные эмоции. Я не мог поверить в то, что со мной это может произойти, и не верил до тех пор, пока не оказался на съемочной площадке. Мне очень понравилось исполнение ребят. Я был рад слышать, что моя песня может звучать по-другому», — рассказал Ален.
И добавил, что результаты голосования его приятно поразили — большое количество людей в зале, 53 человека, проголосовало за его песню. Жюри присудило Алену победу. Также члены жюри подчеркнули, что изначально данная песня была создана на профессиональном уровне.
После шоу «Конфетка», Ален Зайнутдинов намерен продолжить развивать свою творческую деятельность после двухлетнего перерыва. Тоболяк планирует выпускать свои авторские песни на всех цифровых площадках и покорять новые телепроекты.
Напомним, в шоу «Конфетка» участники соревнуются за приз в размере 300 тысяч рублей. В шоу обретают вторую жизнь малоизвестные песни, опубликованные в Интернете, после того, как с ними работают звезды российской эстрады. Хиты авторов из народа исполнят известные артисты. Победа достается автору, за чью песню проголосуют большая часть зрителей в зале.
Ранее «Наш Город» писал, что в шоу «Конфетка» прияла участие тюменская группа «Сёстры Григ». Музыкальный коллектив вышел в полуфинал, но в финале шоу уступил победу другой композиции.