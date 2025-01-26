Предложение квартир в новостройках Тюмени выросло на 95%

Предложение квартир в новостройках России по сравнению с 2023 годом выросло на 30%, наиболее заметно — в сегменте двухкомнатных квартир. Количество доступных для приобретения «однушек» и студий увеличилось на 31%, «трешек» — на 28%. Самый выраженный рост — в Калининграде, Барнауле, Хабаровске, Тюмени, Рязани и Уфе, а также в Ярославле.