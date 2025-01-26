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Posted 26 января, 14:08

Published 26 января, 14:08

Modified 26 января, 14:10

Updated 26 января, 14:10

Предложение квартир в новостройках Тюмени выросло на 95%

Предложение квартир в новостройках Тюмени выросло на 95%

26 января 2025, 14:08
Фото: 1MI.
По информации сервиса «Авито Недвижимость», в 2024 году предложение квартир в новостройках Тюмени выросло на 95%. Лидерами по предложению первичного жилья стали Краснодар, Тюмень и Москва, Воронеж, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Предложение квартир в новостройках России по сравнению с 2023 годом выросло на 30%, наиболее заметно — в сегменте двухкомнатных квартир. Количество доступных для приобретения «однушек» и студий увеличилось на 31%, «трешек» — на 28%. Самый выраженный рост — в Калининграде, Барнауле, Хабаровске, Тюмени, Рязани и Уфе, а также в Ярославле.

В 2024 году стоимость квадратного метра в новостройках России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры — 8,5 миллионов рублей. Во второй половине 2024 года наблюдалось незначительное снижение стоимости первичного жилья.

Самые низкие цены на квартиры в новостройках в 2024 году были зафиксированы в Ульяновске, Саратове и Ижевске. Самые высокие цены отмечены в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Отдельно в Тюмени средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,2 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра — 134 тысяч рублей.

В Тюмени на вторичном рынке вырос спрос на студии
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителям Тюмени в 2024 году стало сложнее продавать жилье. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.

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