Предложение квартир в новостройках Тюмени выросло на 95%

Posted 26 января, 14:08
Published 26 января, 14:08
Modified 26 января, 14:10
Updated 26 января, 14:10
Предложение квартир в новостройках России по сравнению с 2023 годом выросло на 30%, наиболее заметно — в сегменте двухкомнатных квартир. Количество доступных для приобретения «однушек» и студий увеличилось на 31%, «трешек» — на 28%. Самый выраженный рост — в Калининграде, Барнауле, Хабаровске, Тюмени, Рязани и Уфе, а также в Ярославле.
В 2024 году стоимость квадратного метра в новостройках России составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры — 8,5 миллионов рублей. Во второй половине 2024 года наблюдалось незначительное снижение стоимости первичного жилья.
Самые низкие цены на квартиры в новостройках в 2024 году были зафиксированы в Ульяновске, Саратове и Ижевске. Самые высокие цены отмечены в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Отдельно в Тюмени средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,2 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра — 134 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителям Тюмени в 2024 году стало сложнее продавать жилье. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.